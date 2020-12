Nous vous aidons à choisir entre le Xiaomi Redmi Note 9s et le realme 6, deux des téléphones chinois bon marché les plus réussis de 2020.

À ce jour, le realme 6 est l’un des téléphones portables bon marché les plus recommandés et l’un des tests les plus solides de realme pour certifier son engagement envers l’utilisateur.

Cette marque chinoise complique la tâche de Xiaomi depuis un certain temps grâce à une équipe d’appareils avec un rapport qualité-prix très, très difficile à égaler, lançant des “torpilles” entre 100 et 200 euros qui vont directement à la ligne d’eau de la compagnie orange. Cependant, ce realme 6 il a un concurrent coriace sur Xiaomi, le Redmi Note 9s, qui fait monter les enjeux du milieu de gamme bon marché en se présentant comme le rival par excellence depuis le mobile de realme. En quoi exactement les deux appareils sont-ils différents? Quel est le meilleur achat? Allez faire du pop-corn parce que cette comparaison est l’une des plus compliquées.

Premier test: conception et affichage

À propos de votre conception, si nous mettons un mobile à côté d’un autre, nous verrons que sa partie avant est pratiquement identique sauf pour le placement du trou dans l’écran qui abrite la caméra frontale. Dans le Xiaomi Redmi Note 9S, il est placé dans la partie centrale supérieure et dans le realme 6, il se trouve à côté du coin supérieur gauche.

Si nous les retournons, les choses changent, car leur dos vient de deux mondes différents. Pour commencer, le Xiaomi Redmi Note 9S a une belle corps en verre ce qui lui donne une touche peut-être plus premium, tandis que le realme 6 est fabriqué en Plastique. De la même manière, caméras et leur placement Cela diffère beaucoup d’un modèle à l’autre, alors que l’appareil Xiaomi regroupe les lentilles au centre, le Realme 6 les joint verticalement d’un côté.

Au niveau de poids et mesuresLes deux téléphones sont très similaires, le Redmi Note 9S étant plus grand de quelques millimètres mais, oui, beaucoup plus lourd (Au total, environ 20 grammes de plus, atteignant 209 grammes). En ce qui concerne la couleur, le realme 6 est généralement disponible en bleu, blanc, noir et vert, pour sa part, le Redmi Note 9S est en gris, blanc et bleu. Rappelez-vous que le premier a une finition en plastique brillant tout à fait unique, tandis que le second maintient un dos en verre moins voyant mais plus élégant.

Enfin, là où nous constatons une plus grande différence, c’est dans le écran, un champ partagé au niveau de la technologie principale (les deux panneaux sont IPS) mais avec d’autres changement fondamental en exécution: d’une part le Redmi Note 9S est quelque chose de plus grand (6,67 pouces contre 6,5 pouces dans le realme 6) et offre une protection supplémentaire (Gorilla Glass 5 par rapport à Gorilla Glass 3 dans le realme 6), et d’autre part, le realme 6 présente le détail du taux de rafraîchissement de 90Hz, une fonctionnalité inhabituelle dans les mobiles de 200 euros ou moins et qui vous fera remarquer le mobile beaucoup plus fluide.

Si vous regardez la caméra, laquelle est la meilleure?

Nous entrons dans une section dans laquelle nous trouvons des différences subtiles marquées avant tout par le nombre de mégapixels son capteur principal. Alors que le Xiaomi Redmi 9S a 48 mégapixels dans son objectif principal, le realme 6 augmente ce nombre à 64 mégapixels.

Pour le reste, les deux mobiles se lancent sur le marché avec un système à quatre caméras très similaire, qui complète l’objectif principal avec un deuxième capteur ultra-angulaire de 8 mégapixels, un troisième capteur de profondeur et enfin une caméra macro auxiliaire, très en vogue parmi les mobiles dans sa gamme de prix. Dans cette section, la plus grande différence se trouve dans la résolution de ce dernier capteur macro, qui offre un peu plus de netteté dans le mobile Xiaomi (passe de 2 à 5 mégapixels).

En général, vous ne remarquerez pas beaucoup de différences dans le domaine photographique, car, à l’exception des détails mentionnés ci-dessus, les deux appareils partagent les spécifications des caméras. Ainsi, les caméras frontales sont très similaires et les deux appareils offrent le Mêmes fonctionnalités en matière d’enregistrement vidéo, à l’exception du fait que la caméra Xiaomi Redmi Note 9S permet enregistrement vidéo au ralenti, spécifiquement à 960fps.

Lequel a la meilleure batterie?

Au niveau de batterie et performances on retrouve deux capacités très différentes. Alors que le realme 6 a 4300mAh, le Xiaomi Redmi Note 9S bénéficie 5,020 mAh, une capacité plus élevée qui en revanche explique également son poids plus important.

Avec les chiffres sur la table, il semble clair que le mobile de Xiaomi offrira une durée plus longue, même si en ce qui me concerne, ce comprend une charge rapide de 30 W, qui promet de charger le terminal “de 0 à 100” en moins d’une heure. De son côté, le Redmi Note 9S est “satisfait” de 18 W, un chiffre qui vous fera attendre un peu plus longtemps pour recharger complètement la batterie.

Performances et mémoire très similaires

Fondamentalement, ici, la discussion est de savoir si vous préférez le MediaTek Helio G90T du realme 6 ou le Qualcomm Snapdragon 720G du Xiaomi Redmi Note 9S. Les deux sont des processeurs de niveau optimisés pour le milieu de gamme, bien qu’il soit vrai que le Snapdragon 720G du Xiaomi d’habitude quelque chose de plus efficace, surtout si on regarde vers le terrain de jeu.

En dehors de cela, il faut se rappeler que dans le cas du terminal realme, le MediaTek Helio G90T est le même processeur que nous avons vu dans le Redmi Note 8 Pro, vous n’aurez donc pratiquement aucun problème d’alimentation. De plus, il est très possible que grâce au Affichage 90Hz remarquez une plus grande fluidité dans le domaine 6.

Concernant sa version d’Android, les deux mobiles ont été lancés au printemps 2020, donc les deux sont sortis avec Android 10 prêt à l’emploi. Alors que le Xiaomi Redmi Note 9S est livré avec MIUI 11 installé, le realme 6 offre realmeUI, une couche de personnalisation basée sur ColorOS. Il faut dire que ces deux couches sont assez similaire, bien qu’il soit vrai que MIUI 11 est un peu plus complexe à utiliser que realmeUI, qui est plus intuitif et généralement moins bloatware.

D’un autre côté, si nous examinons la question Mémoire, nous verrons que les deux mobiles ont une capacité de base complètement identique: 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce dernier extensible par carte microSD. Bien sûr, nous pouvons toujours «vitaminer» notre appareil choisir une version supérieure, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage dans le cas du mobile Xiaomi et 8 Go de RAM et 128 Go de stockage dans le cas du realme 6.

Connectivité et autres fonctionnalités

Encore une fois, nous sommes à un point où il n’y a pas de différences excessives. Les deux mobiles disposent d’un connecteur USB-C, capacité pour deux cartes SIM et une carte microSD, capteur d’empreintes digitales sur le côté de l’appareil, radio FM, Bluetooth 5.0, prise casque 3,5 mm …

La seule différence notable serait dans le NFC, inclus uniquement dans le terminal realme.

Lequel devriez-vous choisir?

Étant donné que les deux terminaux sont très similaires, nous croyons fermement que votre décision d’achat doit être influencée avant tout par le prix. Si tu es clair que tu veux enregistrer sur votre nouvel appareil, n’y pensez pas et achetez le realme 6, qui, avec realme 7 déjà à l’honneur, il est fort possible que vous trouviez en ligne un prix avantageux.

Nous recommandons également le realme 6 au cas où vous auriez besoin oui ou oui un mobile avec NFC ou si vous mourez d’envie d’essayer un écran avec Taux de rafraîchissement de 90 Hz, quelque chose que vous trouverez à peine dans un autre mobile de moins de 200 euros et que dans ce comparatif, il n’a que le mobile de realme.

Si, par contre, l’argent vous donne un peu plus d’égalité et que vous voulez choisir le meilleur mobile possible entre les deux, optez pour le Xiaomi Redmi Note 9S. Après tout, vous ne remarquerez pas beaucoup de différences dans la caméra principale et vous aurez un mobile avec un peu plus de performances, à la fois au niveau de la batterie (rappelez-vous qu’il a une plus grande capacité) et au niveau de la fluidité (son écran n’a pas un taux de rafraîchissement de 90Hz, mais sur le long terme vous remarquerez le processeur Qualcomm).

De plus, vous apprécierez la vidéo au ralenti, un écran plus grand et un design de verre beaucoup plus haut de gamme.

