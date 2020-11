Les marques mobiles chinoises sont les favorites incontestées des consommateurs en Espagne

La guerre technologique des marques pour conquérir le consommateur et que leurs smartphones soient les élus continue son cours.

le Leadership de Samsung dans le monde reste incontestable, mais son taux de croissance est bien inférieur à celui d’autres entreprises émergentes telles que Xiaomi, qui roule à un rythme vraiment vertigineux (Ses ventes ont augmenté de 45% par rapport à 2019, de 2% par rapport à Samsung).

En Europe, le comportement est similaire, même si un acteur invité apparaît sur la scène au troisième trimestre de l’année qui marche avec de plus en plus de force au fur et à mesure que ses appareils prennent de la pertinence: OPPO. La firme chinoise est déjà la cinquième opérateur qui vend le plus sur le continent, ajoutant un boom annuel spectaculaire de 942% selon le dernier rapport Canalys.

Mais celle d’OPPO n’est pas la seule surprise dans la partie ouest du Vieux Continent. Si son entrée dans le Top-5 est frappante, elle est tout aussi remarquable Huawei tombe du podium quelque chose qui, d’un autre côté, nous avions tous en tête, se produirait tôt ou tard en raison de son incompatibilité bien connue avec Google.

Savoir plus: Les ventes de mobiles Huawei chutent et Xiaomi en profite

Donc, Xiaomi se trouve être le troisième opérateur en Europe, derrière Apple et Samsung.

La quatrième place est pour Huawei et la cinquième pour l’OPPO émergeant susmentionné.

En Espagne, ils aiment vraiment le chinois

En ce qui concerne les données pour l’Espagne, nous pourrions ici appliquer un peu que «la vie continue de la même façon», bien qu’avec des nuances.

Xiaomi continue d’être le leader incontesté, représentant 34% des ventes de smartphones en Espagne. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour le géant chinois: leurs ventes ont augmenté de 93% sur une base annuelle, allongeant encore sa distance avec Samsung (deuxième) et Huawei (troisième).

Savoir plus: Numéros Xiaomi: plus de ventes, plus d’argent et 343 millions d’utilisateurs Xiaomi

Maintenant viennent les nuances. Oui, Huawei continue d’être le troisième fabricant qui vend le plus de téléphones portables dans notre pays, mais sa catastrophe se poursuit en descente et sans freins. La marque continue de perdre des abonnés et son nombre de téléphones vendus est en baisse de 14% par rapport à l’année dernière.

Et ce ne sont pas toutes les mauvaises nouvelles que Huawei lira aujourd’hui concernant ses ventes en Espagne. OPPO est livré avec l’accélérateur complètement enfoncé, détruisant Apple lui-même en part de marché et c’est déjà le quatrième option la plus choisie sur le territoire avec 8% des ventes.