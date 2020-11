Xiaomi Mi Box 4S Pro, toutes les informations sur la nouvelle “box” Android TV de Xiaomi avec vidéo 8K pour 50 euros.

Écrit par Christian Collado

De Chine, et sans faire trop de bruit, Xiaomi a lancé aujourd’hui une nouvelle tranche de sa série d’appareils Ma boîte avec Android TV.

Il s’agit du nouveau Mi Box 4S Pro, la version la plus avancée de cette série à ce jour, dont la principale particularité est sa Capacité de lecture vidéo de résolution 8K.

Mais le meilleur de tous, Xiaomi maintient leur politique de prix ridicule malgré les améliorations. Et est-ce le Mi Box 4S Pro Il vient à un prix de seulement 50 euros pour changer.

Xiaomi Mi Box 4S Pro, toutes les informations

De manière générale, les différences par rapport au modèle “normal” de la Mi Box 4S ne sont pas trop nombreuses. Dans les deux cas, nous avons prise en charge de HDMI 2.1, 16 Go de stockage et 2 Go de RAMainsi que Bluetooth, USB et le système d’exploitation MIUI pour la télévision basé sur Android – s’il quitte la Chine, il est très probable que Xiaomi remplacera sa plate-forme par Android TV.

Son aspect le plus frappant est la possibilité de lire du contenu à une résolution de 8Ktant que le téléviseur connecté prend en charge cette résolution.

Ce n’est pas non plus que son prix augmente trop: 43 dollars ou 36 euros pour changer la Mi Box 4S, on passe à 60 dollars ou 51 euros pour changer, un chiffre plus que raisonnable étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de Mi TV Box qui prennent en charge la vidéo 8K disponible sur le marché.

Il faudra voir, oui, si l’entreprise a une idée de proposer cet appareil dans des régions en dehors de la Chine, et à quel prix.

Pendant ce temps, nous nous contentons du Mi TV Stick et de la Xiaomi Mi Box S que la société vend dans d’autres pays.