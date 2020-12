Pour moins de 30 euros, vous pouvez avoir du contenu de qualité sur votre ancien téléviseur.

Écrit par JuanMi Guirado

Avez-vous besoin d’un cadeau et le temps est écoulé? Xiaomi vous facilite la tâche (et pas cher) avec deux de leurs meilleurs gadgets. Améliorez votre divertissement de cette personne que vous voulez surprendre avec ces options bon marché. Pour moins de 30 euros tu peux changer sa vie quelqu’un, n’oubliez pas.

Le téléviseur le moins cher du futur de Xiaomi

Ces deux gadgets ils changent de paradigme actuel. S’il est vrai que le Mi Stick TV est sorti après le Fire TV Stick d’Amazon, le premier offre un meilleure intégration avec Android TV.

Ma clé TV: Branchez simplement cet appareil dans le port HDMI du téléviseur et profitez-en. Avec Android TV 9.0 intégré vous offre la possibilité de voir tout le contenu du Play Store (applications et jeux) et les applications de streaming vidéo / audio les plus populaires: Netflix, Prime Video, Spotify ou Twitch. Tout en résolution 1080p et avec audio HD.Ma Box S: les possibilités avec cette Mi Box S se multiplient, car nous avons un puissance de traitement plus élevée l’image et le son, afin que nous puissions profiter des mêmes services, bien qu’en Résolution 4K. De plus, il prend en charge un plus grand nombre de codecs et a Connexion USB pour étendre à la fois sa mémoire interne et pour pouvoir connecter un disque dur externe chargé de contenu 4K.

N’hésitez pas, ils sont prix très appétissants, et un cadeau parfait, à la fois pour cette personne à qui vous voulez faire un détail, ou pour vous, qui avez besoin de plus de divertissement dans votre vie.

Savoir plus: Le realme X50 5G est proche de 200 euros avec cette offre