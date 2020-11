La section photographique est l’une de celles que les utilisateurs voient le plus lors de l’achat d’un téléphone. Et c’est qu’avoir un objectif compétent est important à ce stade, et qu’il n’est pas difficile de trouver un appareil avec ces caractéristiques. Ceci est bien connu chez Xiaomi où ils travaillent avec un nouveau système d’objectif qui unit le téléobjectif et la macro.

Nouveau système de stabilisation Xiaomi

Ce n’est peut-être pas l’une des plus avancées en ce sens, ni qu’elle a une grande marque pour développer ses objectifs, mais c’est un fait que Xiaomi fait un saut de qualité dans la section photographique. Cette année, nous l’avons vue lancer son Mi 10 avec un appareil photo 108 MPX, mais à l’avenir, elle cherche la possibilité de donner un bonus à ses objectifs.

La capacité est plus qu’impressionnante dans le cas de l’utilisation de ce type de capteurs, mais la tendance actuelle est de placer plusieurs et différents à l’arrière. Que se passe-t-il? que des modules avec différentes lentilles et tous dédiés à un seul but ont été montés à l’arrière d’un appareil. Ceci pour un photographe professionnel est merveilleux car chacun est utilisé dans un but et la qualité n’est pas perdue. Mais pour le grand public qui prend des photos depuis le mobile, ils s’intéressent à la fois au design et à la fonctionnalité et le résultat est ce nouvel objectif hybride Xiaomi.

Ce n’est pas un zoom, loin de là, c’est un nouveau système que la firme chinoise a mis en développement. Leur objectif est d’utiliser un seul objectif pour tout agglutiner, du téléobjectif à la macro avec la même qualité. C’est également un plus, car un objectif puissant est utilisé pour toutes les photos que vous souhaitez prendre.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l’interface change également et lors du choix d’un mode de prise de vue, vous avez la possibilité de sélectionner l’objectif avec l’indicateur tactile qui apparaît. L’effet est le même que le zoom classique, mais cela a un truc. Et c’est qu’avec l’arrivée d’un appareil de ces caractéristiques, il faut quelque chose que nous avons vu auparavant: une lentille rétractable. C’est vrai, un système similaire à celui utilisé par les appareils photo compacts. L’entreprise travaille pour atteindre cet objectif, même s’il faudra attendre pour voir si elle l’intègre dans un futur appareil.