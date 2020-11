Xiaomi vend un Mini PC avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et une sortie vidéo 4K au design Iron Man, pour moins de 200 euros.

Écrit par Christian Collado

Pour environ 120 euros à changer, vous pouvez avoir votre propre mini-pc de poche avec quelques spécifications intéressantes parmi lesquelles 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, processeur Intel 2,7 GHz et sortie vidéo 4K, entre autres choses.

Et pour juste un peu plus, vous pouvez mettre la main sur le “Version Iron Man” de ce petit ordinateur, parfait pour emporter partout.

L’équipement a été mis en vente par Xiaomi, et c’est sans aucun doute l’un des produits les plus curieux de YouPin, la boutique en ligne de Xiaomi.

Et est-ce avec un poids de seulement 145 grammesAvec des dimensions de 62 x 62 x 42 millimètres, le nouveau Mini PC de Ningmei est l’un des mini PC les plus intéressants que nous ayons vus depuis longtemps, niché dans un petit châssis de la taille d’un cube de rubik.

Un mini PC au design Iron Man qui ne pèse que 145 grammes

Ne vous laissez pas berner par son poids: Mini PC vendu par Xiaomi cache plus de surprises à l’intérieur que vous ne pouvez l’imaginer.

Comptez avec un Processeur quadricœur Intel Celeron J4125, cadencé à 2,0 GHz ou 2,7 GHz en mode turbo.

L’une de ses particularités est le fait qu’il a un graphiques intégrés Intel HD Graphics 600, prend en charge la sortie vidéo 4K.

Il est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM DDR4 et de 128 Go eMMC ou 256 Go SSD. Il comprend également différents ports tels qu’un paire d’USB 3.0, un USB Type-C, un HDMI, un lecteur de carte microSD et 3 sorties audio mini-jack 3,5 mm. Le Bluetooth 4.2 n’est pas non plus absent ou le Wi-Fi bi-bande.

Son corps est en aluminium, et bien qu’il existe une version «normale» sobre en noir et gris, sans aucun doute la plus intéressante de toutes est la Version Marvel, personnalisé aux couleurs de Hombre de Hierro –Or et rouge–, disponible dans une configuration unique de 8 Go de RAM et 256 Go de SSD.

Dans le cas de la version Iron Man, le prix de l’ordinateur s’élève à environ 170 euros à changer, pas mal vu les caractéristiques que l’on obtient en échange, et sans aucun doute une bonne option pour ceux qui recherchent un Ordinateur de poche qu’ils peuvent emporter n’importe où.

Ce modèle et l’original peuvent être achetés via YouPin.