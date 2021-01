Écrit par Nacho Castañón chez Xiaomi

Xiaomi est l’un des fabricants qui lance le plus de produits sur le marché, et nombre d’entre eux s’éloignent du monde des smartphones, comme canapés, un bouchon qui peut vous empêcher d’aller chauve ou une lumière bleue 100% lampe de nuit gratuite, entre autres. Bien que peu de gens le sachent, la société chinoise propose également un autre article intéressant à vendre: un ventilateur sans pales ni câbles et qui ne coûte que 5 euros.

Via YouPin, son magasin tiers, Xiaomi vend un curieux ventilateur de poche qui se distingue par son design sans pales ni câbles et pour un prix vraiment bas: il ne coûte que 5 euros. Ce produit a une batterie, ce qui rend totalement portable, et permet aux utilisateurs de cheveux de séchage avec de l’air froid. Le design est l’une des caractéristiques les plus frappantes de ce ventilateur de poche, car il est totalement différent des autres. Par exemple, il est petite taille et ne pèse que 137 grammes.

Parmi d’autres détails sur sa conception, il souligne que pas de ventilateur dans la zone supérieure, Ce qui le rend un plus compact et facile à transporter sèche-linge, raccord parfaitement dans un sac. Comme nous l’avons déjà mentionné, ce ventilateur que Xiaomi a mis en vente ne dispose pas de lames et le câble, mais il ne dispose un petit propulseur dans la partie inférieure de la poignée qui, en étant totalement caché, est capable de générer un faible débit de gaz propulseur dans la partie inférieure de la poignée, comme indiqué par Xiaomiadictos.

Un ventilateur portatif sans pales ni câbles, facile à transporter

Comme si cela ne suffisait pas, il a aussi un système de génération d’air avec lequel un débit à haute pression est obtenu, ce qui permet à son tour de fournir une brise d’air perceptible. Mais ce n’est pas tout, puisque cet appareil est plus silencieux que d’habitude sur un ventilateur, car le bruit maximal ne dépasse pas 55 dB. A l’intérieur est une batterie 2000 mAh qui offre une autonomie totale de 10 heures d’utilisation sans interruption.

Il se distingue également parmi d’autres détails par le fait que le ventilateur dispose d’un port USB Type-C intégré pour le chargement, ainsi que d’un petit bouton pour son fonctionnement et trois lumières LED Ils sont utilisés pour vérifier l’état de la batterie de l’appareil. Un ventilateur de poche qui sera disponible le 3 Juillet et est actuellement disponible à l’achat / pré-commande par youpin à un prix de 39 yuans, à environ 5 euros pour le changement environ.