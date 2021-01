Ce n’est pas seulement une lampe de poche, mais une arme mortelle pour la légitime défense.

Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Xiaomi

Nous avons toujours conseillé de ne pas installer de type d’application de lampe de poche sur notre smartphone. La raison principale est que malgré le fait qu’il s’agisse d’applications très simples, la plupart demandent des autorisations plutôt étranges se méfier des intentions de ses développeurs.

Pour cette raison, il est préférable d’avoir une lampe de poche conventionnelle, l’une de celles d’une vie. Eh bien, en fait, il est préférable de se procurer cette lampe de poche Xiaomi qui, en plus de s’allumer dans le noir, ça peut sauver nos vies.

C’est la lampe de poche Xiaomi qui peut vous sauver la vie

Concernant Xiaomi, nous avons vu de nombreux articles fous. Des lits pour chats, des cannes à pêche, des aquariums intelligents … il semblait que rien ne pouvait plus nous surprendre. Rien n’est plus éloigné de la réalité.

Aujourd’hui, nous vous proposons l’un de ces produits qui vous laissent sincèrement sans voix. Nextool est une marque spécialisée dans la fabrication de gadgets et de produits pour la défense personnelle et la survie. Xiaomi s’est associée avec elle pour fabriquer une sorte de lampe de poche qui en plus de donner de la lumière, fait beaucoup d’autres choses.

C’est une arme qui en plus de nous servir pour la défense personnelleIl a également d’autres utilisations telles que briser les vitres de voiture ou tout autre véhicule en cas de verrouillage.

En plus de cela, il fait également des bruits forts comme une alarme, est un taser et sert également de briquet. C’est-à-dire, qui a tout.

Mieux encore, selon les spécifications du produit, il ne mesure que 26 mm x 260 mm de long et à l’intérieur il contient une petite batterie qui fait fonctionner à la fois la lampe de poche et le reste des fonctions pendant une période allant jusqu’à 2 heures. En plus de cela, apparemment c’est assez résistant (évident si cela fonctionne comme une arme de défense personnelle et pour briser du verre) alors utilisez-le sans craindre qu’il ne se brise.

Son prix? Juste 20 euros mais malheureusement pour le moment, il n’est vendu qu’en Chine, donc j’espère qu’il atteindra d’autres marchés dans un proche avenir.