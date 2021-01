Écrit par Jacinto Araque sur Xiaomi

Xiaomi est plongé depuis longtemps dans un processus de changements dans son catalogue qui a connu différents épisodes ces dernières années, comme l’indépendance de Redmi, qui cela fait partie des fondations qui nous ont amenés à la situation actuelle. Et tout cela parce que Xiaomi veut s’éloigner du nom qui a été construit, et cesser d’être une marque associée à «pas cher», pour continuer à s’associer à «premium».

Le changement de marque est évident, et la vérité est qu’il s’éloigne de ce que nous savions, mais loin de là orphelin toutes les personnes à la recherche d’un bon rapport qualité-prix à un prix avantageux, Et c’est quelque chose d’assez intéressant de la part de l’entreprise.

Xiaomi change de stratégie et Redmi va la remplacer

Il y a quelques années, si vous regardiez le catalogue Xiaomi, sans sous-marques entre les deux, vous pouviez trouver des terminaux de toutes sortes de gammes, mais avec une certaine limite de prix qui n’a pas été dépassée pour se différencier du haut de gamme des entreprises traditionnelles. Et c’est l’un des facteurs qui, à l’époque, nous a fait voir l’entreprise différemment.

Cependant, il semble maintenant que Xiaomi veut cesser d’être le Xiaomi que nous connaissons, pour devenir une entreprise associée avec le marché premium, comme Apple par exemple, Et, si vous y réfléchissez, la hausse des prix et les améliorations dans les terminaux de l’entreprise sont liées à cela.

Si vous y réfléchissez, les mobiles comme Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 11 sont les terminaux de la société qui ont amorcé ces changements, avec des prix plus élevés que dans les générations précédentes, mais aussi avec plus de valeur ajoutée que les appareils qui les ont précédés fournis. Un de chaux et un autre de sable. Mais cela ne signifie pas que Xiaomi va abandonner les mobiles bons, beaux et bon marché.

Et c’est là que l’indépendance de Redmi et POCO entre en jeu. Et les deux entreprises sont, dans une certaine mesure, indépendantes. Mais en ce qui concerne les ventes, ils fabriquent de l’ananas, et tous les produits qui sont en vente par ces marques peuvent être achetés sur le site Web de Xiaomi, au moins en Espagne. En fait, le Redmi K20 a été appelé Xiaomi Mi 9T dans notre pays.

Cependant, les mythiques Redmi ne sont plus Xiaomi Redmi, ils sont Redmi et Cette séparation entre les deux marques au niveau marketing peut devenir plus évidente avec le temps, Depuis, comme vous pouvez le voir dans ce graphique de l’analyste Counterpoint, la segmentation que Xiaomi effectue est plus qu’évidente.

A priori, la hausse des prix de l’entreprise ne semble pas avoir suscité trop de passions, malgré le fait qu’il s’agit d’un montée en puissance soutenue par une grande amélioration des composants terminaux, Cependant, cela peut être un tournant dans la stratégie de l’entreprise, qui peut ne plus vouloir vendre beaucoup et gagner peu. Et je pense que nous verrons d’autres changements à cet égard dans les mois à venir.

Xiaomi semble vouloir que vous pensiez au Mi 11 ou à quelque chose de similaire lorsque vous allez acheter un mobile premium et que vous le mettez sur la liste des «possibilités» avec le Galaxy S21 ou l’iPhone 12, pas quand vous allez dépenser 500 euros sur un smartphone, et c’est la première étape pour la firme chinoise de changer la perception que nous en avons.

Et il est fort possible que dans quelques années, quand on pense à Xiaomi on ne pense pas à un mobile haut de gamme de 500 euros, mais sur un mobile premium de 900 ou 1000 euros, Et sinon, de temps en temps.