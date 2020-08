Au cours des dernières années, nous avons vu plusieurs entreprises offrir l’intégration des smartphones avec les PC. Les exemples sont Huawei Share, Samsung et Microsoft. Ces derniers offrent une intégration plus étroite via une application sur votre téléphone.

Selon les dernières rumeurs, le géant chinois Xiaomi envisage de lancer une nouvelle intégration permettant contrôlez votre smartphone directement depuis votre PC. Découvrons tous les détails ensemble.

Xiaomi vous permettra bientôt de contrôler votre smartphone depuis votre PC

Au cours de la dernière période, il semble être apparu que le moment est venu pour Xiaomi de fournir une nouvelle fonctionnalité à ses utilisateurs. Il paraît que Développeurs XDA a identifié et confirmé une soi-disant candidature Contrôle des appareils dans la dernière version bêta de MIUI 12 pour Mi 10 Ultra. Tout comme la possibilité pour les utilisateurs de contrôler leurs téléphones Samsung sur Windows via l’application «Votre téléphone», l’application Xiaomi Device Control vous permet essentiellement de contrôler leur téléphone à partir d’un PC compatible.

La fonction Écran combiné pour être précis, cela vous permet di Diffusez l’écran du smartphone directement sur le PC via Wi-Fi, vous permettant également de transférer des fichiers de cette manière en utilisant des actions de glisser-déposer. On pense également que vous pouvez lancer plusieurs fenêtres d’écran de téléphone pour exécuter différentes applications sur votre PC.

XDA a également signalé que l’application et les fonctionnalités sont actuellement limitées au smartphone et à l’ordinateur portable Xiaomi Mi 10 Ultra Mi Noteboook Pro 15 2020 mais attend un support pour plus d’appareils à l’avenir. Le point de vente rapporte également que l’application devrait être lancée le mois prochain avec une version stable en octobre.