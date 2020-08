Le Xperia 5 II sera le nouveau smartphone de Sony et indique une présentation au salon allemand IFA 2020 qui se tiendra au début du mois de septembre pratiquement en raison de la pandémie de coronavirus.

Sony a été l’un des fabricants lésés par l’entrée très forte des fabricants chinois sur le marché des téléphones intelligents, avec un rapport prix / fonctionnalités que seuls Samsung et Apple ont pu prendre en charge. Le segment mobile est depuis longtemps pas une priorité chez Sony et avec le lancement de PlayStation 5 juste au coin de la rue, imaginez, mais au moins, nous souhaitons qu’elle puisse rester dans le segment.

Le Xperia 5 II sera la deuxième génération du modèle original qui a été précisément présenté à l’IFA de 2019. La fuite qui nous parvient pointe vers un design Sony familier, un terminal sobre mais élégant, avec châssis en métal et verre, un design «tout écran» et une taille «compacte» pour la tendance de l’industrie qui nécessite des diagonales proches de 7 pouces.

Sony pariera sur le maintien de l’écran de 6,1 pouces avec la technologie OLED, Prise en charge HDR, résolution FHD +, format 21: 9 et une grande nouveauté: un Taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence de balayage tactile de 240 Hz.

Il y aura également des nouvelles dans le matériel interne. Xperia 5 II montera le chipset mobile Qualcomm Snapdragon 865 et cela augmentera la mémoire RAM jusqu’à 8 Go. La capacité de stockage sera de 128 Go, un peu rare pour un haut de gamme actuel, mais complétée par le support des cartes microSD qui ne sont plus proposées par d’autres fabricants. Xperia 5 a obtenu un score terrible dans les benchmarks. Nous attendons une amélioration grâce au nouveau chipset et une meilleure optimisation.

La section des caméras devrait également s’améliorer considérablement. Il est inexplicable qu’en tant que Sony le premier fournisseur mondial de capteurs pour les appareils photo des smartphones, les modèles d’autres fabricants prennent de meilleures photos. Pour le Xperia 5 II, une caméra principale avec triple capteur est avancée où un grand angle se démarquera qui offrira le plus grand champ de vision de l’industrie avec 124 degrés. Il comportera également des capacités d’enregistrement vidéo 4K HDR.

Complétant le reste des caractéristiques (toujours officieuses), une batterie de 4 000 mAh capacité avec charge rapide. Le support est-il sûr pour 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC et un port USB-C pour le chargement et les données. Nous confirmerons la couverture IFA, mais ce que nous disons toujours, les alternatives sont toujours positives et nous espérons que Sony pourra rester dans le segment mobile.