L’une des marques que Square Enix a enregistrées au Japon il y a quelques semaines avec le logo Shinra.

Square Enix a commencé 2021 en libérant l’enthousiasme – et les théories – des fans de Final Fantasy, et avec raison. Il y a quelques semaines à peine, les records de trois nouvelles marques liées à Final Fantasy VII ont été révélés, tous avec des allusions au jeu principal ou Crisis Core, et accompagné du logo de la société Shinra. Ces enregistrements de Final Fantasy VII ne se sont produits qu’au Japon, mais maintenant, leur existence transcende les frontières.

Registres Square Enix la marque ‘Ever Crisis’ en Europe… Et aussi au Canada. Avec seulement deux jours de différence (respectivement les 19 et 18 janvier), la société japonaise a enregistré ce nom mystérieux dans les organisations de ces régions, comme le partage le site Internet de Final Weapon. Malheureusement, ces enregistrements ne donne aucun détail sur la nature de cette marque, si ce sera un remake, un nouveau jeu, ou … Eh bien, rien du tout, mis à part le fait que son propriétaire est Square Enix. Vous pouvez vérifier ici votre enregistrement dans la base de données de l’EUIPO.

Si nous prenons en compte que Square a commencé les enregistrements de ses marques au Japon en décembre, même si elles n’ont été rendues publiques que ce mois-ci, et qui se répète désormais avec “Ever Crisis” en Occident, il est inévitable de penser que l’entreprise pourrait se préparer une annonce lié à Final Fantasy VII pour les prochaines dates. Un peu moins d’un an s’est écoulé depuis la première de FF VII Remake, la société japonaise a confirmé qu’elle travaillait déjà sur la suite de l’aventure, et à la fin de 2020, nous savions que les acteurs d’Aeris et Sefirot tournaient des scènes ensemble.

Pour rappel, les marques déposées par Square Enix au Japon sont “Ever Crisis“,”Le premier soldat“et, pour une raison quelconque, le logo de la compagnie d’électricité Shinra; tous liés à l’univers Final Fantasy VII. Nous verrons comment Square les utilise lorsqu’il décide de faire une annonce à ce sujet. Nous vous rappelons que le deuxième volet du remake promet d’être fidèle à l’histoire du jeu original, et si vous n’avez pas encore tenté le retour de l’aventure pour PS4, voici l’analyse de Final Fantasy VII Remake.

