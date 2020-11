Y aura-t-il une suite de Monster Hunter dans les théâtres? Son réalisateur et actrice principale rêve déjà du film

Paul WS Anderson dit qu’ils commencent tout juste à gratter la surface de la série de jeux vidéo à succès de Capcom.

Dans quelques semaines, si rien ne change au milieu de cette situation pandémique mondiale compliquée, le film Monster Hunter sortira en salles sur divers marchés, le nouveau projet d’adaptation cinématographique d’un jeu vidéo de Paul WS Anderson et Milla JovovichConnu en particulier pour avoir développé et joué dans les films Resident Evil. La série de chasse à l’action de Capcom aura-t-elle la même chance? Verrons-nous plus d’un film? Le réalisateur et l’actrice ont voulu se prononcer sur cette question dans une récente interview, s’assurant que, bien sûr, ils pensaient déjà à une suite.

C’est un monde très amusant que nous commençons à peine à toucher Paul WS Anderson“Il y a des centaines de monstres [en el juego]. Je ne peux en utiliser que cinq ou six dans le film », a commenté Paul WS Anderson dans une interview au magazine mensuel Total Film collecté par le portail GamesRadar. c’est un monde vaste et amusant que je pense que nous commençons à peine à gratter en surface. ” une suite. En outre, écrit déjà quelque chose …», a avancé l’interprète d’origine ukrainienne.

Et quelles sont vos forces pour pouvoir convaincre le public? Ses créatures. Selon Anderson, les monstres sont construits avec un niveau de détail comparable à Jurassic World. Il faudra attendre le 4 décembre pour voir s’il a raison, la date à laquelle il sortira un projet développé depuis 11 ans.

Il y a quelques semaines, un long trailer de Monster Hunter a été présenté, nous laissant voir le résultat de l’adaptation de plusieurs des monstres du jeu vidéo. Dans son intrigue, le film emmène le lieutenant Artemis (Milla Jovovich) et son unité (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) dans un nouveau monde, abritant d’énormes et terrifiants monstres qu’ils ne peuvent vaincre qu’avec l’aide d’un mystérieux chasseur. (Tony Jaa).

Dans les jeux vidéo, la série a été l’un des produits les plus rentables de la génération pour Capcom, avec 16,4 millions d’exemplaires de MH: World vendus.

Plus sur: Monster Hunter, Monster Hunter [Película], Films et jeux vidéo, Sony Pictures, Milla Jovovich et Paul WS Anderson.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');