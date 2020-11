Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sans aucun doute, Yakuza: Like a Dragon est un titre extravagant et l’une des raisons qui a contribué à le rendre spécial même au sein de la série Yakuza est l’approche RPG au tour par tour qu’il a mise en œuvre. Comme les fans, Ryu Ga Gotoku Studio s’attendait à ce que le jeu soit bourré d’action, mais ils ont appliqué le changement radical dans une phase précoce du projet et tout s’est passé comme une blague.

La chaîne YouTube Archipel (via Destructoid) a publié une nouvelle vidéo de leur série documentaire et s’est concentrée sur Toshihiro Nagoshi, créateur de la série Yakuza et actuel producteur SEGA. Dans la vidéo, le créateur a parlé du développement de Yakuza: Like a Dragon et a avoué comment l’idée de créer un RPG de la série avait commencé comme une blague du poisson d’avril.

Nagoshi se souvient qu’en avril 2019, ils ont partagé une vidéo qui menait des combats au tour par tour à Yakuza, quelque chose d’inhabituel. Bien que beaucoup aient trouvé que c’était une blague du poisson d’avril, beaucoup pensaient que ce serait le nouveau titre de la série, compte tenu des progrès considérables observés dans la vidéo. Cependant, la vérité est que Yakuza: Like a Dragon a commencé son développement en tant que jeu d’action et ce n’est qu’à la bonne réception de la vidéo de farce que Ryu Ga Gotoku Studio a adopté la mécanique RPG au tour par tour, moins d’un an après sa première originale.

«Au début, nous parlions en plaisantant de créer un RPG (…) En fait, c’était quelque chose que nous ne faisions que pour le poisson d’avril. C’était encore un jeu d’action à l’époque. À partir de là, la vidéo a été reçue positivement, nous avons complètement changé de direction. Nous avons commencé à en faire un RPG », a commenté Nagoshi.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ryu Ga Gotoku Studio dévoilera très prochainement les plans qu’il prépare pour la série Yakuza, qui aura 15 ans.

Ryu Ga Gotoku Studio a salué le changement de direction

Selon le développeur, après avoir travaillé sur 6 tranches numérotées de la série, «j’atteignais une limite» car je voulais continuer les événements de Yakuza 6, mais n’étais pas sûr de faire des progrès considérables.

Bien que le changement se soit produit à un stade avancé de développement, Ryu Ga Gotoku ne l’a pas pris négativement, mais c’est une caractéristique du studio de se précipiter dans ses projets, selon Nagoshi, et cette nouvelle a motivé les créatifs à apporter des idées. Frais.

«Personne n’a dit qu’il était trop tard pour passer à un RPG, que c’était impossible ou que cela ne satisferait pas les joueurs. C’était plus comme trouver des idées pour y arriver. D’après mon expérience, lorsque vous devez arrêter le brainstorming parce qu’il y a tellement d’idées qui coulent, vous allez dans la bonne direction », a déclaré Nagoshi.

Avez-vous aimé le changement avec le dernier titre Yakuza? Souhaitez-vous essayer un autre titre avec ce style? Dites le nous dans les commentaires.

Yakuza: Like a Dragon est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Il devrait faire ses débuts sur PlayStation 5 en mars 2021. Vous pouvez trouver plus d’actualités à ce sujet en visitant cette page.

