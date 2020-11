Fidèle à la tradition, Yoigo Le renouvellement tarifaire le plus important a été réservé pour la dernière partie de l’année, coïncidant avec son anniversaire. A cette occasion, selon ADSLzone, les améliorations seront officialisées demain et affecteront le combinés fibre et téléphones mobiles, ce qui augmentera les gigaoctets et réduira les prix.

Après quelques touches révélées par Yoigo tout au long de l’année, comme le tarif Preocúpate Cero, ou des nouvelles qui ont affecté les lignes uniquement mobiles, comme la création du tarif infini et sa réduction ultérieure; la de nouvelles améliorations seront étendues à l’ensemble de l’offre convergente de Yoigo.

Trois nouveaux tarifs mobiles et trois vitesses fibre au choix

Les nouveaux tarifs combinés maintiendront le mêmes vitesses de fibre disponible jusqu’à présent chez Yoigo, y compris vitesse minimale, qui reste à 100 Mbps malgré le fait qu’Orange et Vodafone ont déjà fait le saut aux 300 Mbps de départ. Movistar a encore une certaine modalité à 100 Mbps, mais ce ne sont pas les plus prédominantes, et la possibilité qu’il annonce bientôt la disponibilité du concert symétrique suggère que 100 Mbps appartiendra bientôt au passé. Le reste des possibilités sont 600 Mbps symétrique ou 1 000/300 Mbps.

Il n’y aura pas non plus de changement dans le tarif le moins cher, qui est maintenu avec une ligne mobile avec 3 Go à partir de 47 euros, mais il ne sera souscrit que par les clients uniquement mobiles. Mais dans le reste des étapes, les améliorations sont remarquables.

Depuis 49 euros, il sera désormais possible d’avoir 15 Go, contre 8 Go pour 54 euros, qui disparaîtront pour les nouvelles embauches.

Depuis 59 euros, maintenant il sera possible d’accéder au tarif avec des concerts infinis. Autrement dit, le combiné Infinite signifiera une réduction de 10 euros par mois, ou aura le même prix que les 30 Go qui seront remplacés pour les nouvelles embauches jusqu’à présent.

Le tarif le plus complet coûtera 62 euros, soit trois euros de plus que l’étape précédente, pour ajouter le service Worry Zero, avec un service client personnalisé préférentiel.

Ce qui est également maintenu, ce sont les conditions de la ligne fixe incluses, avec des appels illimités vers lignes fixes nationales et 60 minutes vers les mobiles. L’accès indirect par fibre optique (sauf 1 Gbit / s) sans frais supplémentaires est également inchangé.

Pour l’instant, et jusqu’à ce que Yoigo officialise l’information, nous ne serons pas en mesure de confirmer si les combinées continuent à inclure deux lignes illimitées avec des données partagées pour le même prix, mais dans la capture filtrée, il n’y a aucune mention de cet avantage qui pourrait disparaître. Nous mettrons à jour dès que nous aurons la confirmation.

Offre complète avec les nouveaux tarifs Yoigo fibre et mobile en novembre 2020

Via | ADSLzone.

