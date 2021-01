Un produit intégré pour la sécurité à domicile, connecté en permanence et contrôlable avec Alexa ou Telegram … Nous vous présentons le service Yoigo Smart Home!

Il y a quelques mois, Xiaomi annonçait en grande pompe l’énorme succès de sa famille IoT, avec la maison numérique et la sécurité sur toutes les lèvres et avec un catalogue très riche de gadgets, capteurs et autres appareils conçus pour contrôler notre maison connectée de n’importe où et uniquement avec le smartphone.

L’entreprise avait l’air si belle que de nombreux opérateurs dans le monde se sont mis au travail proposer à ses clients des produits de sécurité pour nos maisons, entièrement intégrée et toujours connectée, comme la plateforme V-Home de Vodafone qui nous accompagne depuis longtemps à des prix très attractifs sont facturés en petites mensualités sur la facture elle-même de l’opérateur.

Et en suivant cette stratégie, maintenant c’est Yoigo qui présente sa solution Smart Home avec un package qui comprend tous les gadgets nécessaires pour transformer notre maison en une maison numérique, qui on peut contrôler par la voix grâce à Alexa et tout cela sans nous coûter un bras et une jambe, en fait seulement 10 euros au mois.

C’est le service Yoigo Smart Home, et c’est tout ce qu’il comprend

Les collègues ADSLzone nous en ont parlé, en présentant le nouveau service Yoigo Smart Home qui comprend une alarme avec caméra de sécurité, un haut-parleur intelligent avec Alexa et la possibilité de fonctionnement via Telegram, le tout intégré pour les clients de l’opérateur et facturable dans leurs contrats en cours pour seulement 10 euros de plus chaque mois.

Ils peuvent le louer non seulement les clients fibre, mais aussi les clients mobiles, et le service nous permet de convertir facilement n’importe quelle maison en maison numérique en connectant vos appareils et en suivant quelques configurations simples, ce qui le rendra possible demandez directement à Alexa de régler ou de désarmer les alarmes, mettez-nous de la musique ou recherchez tout type d’informations sur Internet.

Le pack Home Go de Yoigo s’installe entièrement automatiquement et comprend tous ces appareils que nous vous racontons maintenant:

Haut-parleur intelligent.- C’est un haut-parleur intelligent compatible avec Alexa, avec un fonctionnement similaire à n’importe quel Google Home ou, plutôt, à n’importe quel Amazon Echo.Caméra de sécurité.- Un appareil de visualisation à distance qui vous permettra de contrôler votre maison de n’importe où, avec des capacités de vision nocturne et une qualité d’image HD.Capteur de mouvement.- Ce détecteur est capable de contrôler les mouvements depuis sa position, jusqu’à 180 degrés et avec une portée de 7 mètres.Capteur d’ouverture.- Il est placé sur n’importe quelle porte, normalement celle qui accède à notre maison, et est en charge de contrôler les ouvertures et les fermetures, en étant capable de vérifier l’état de la porte elle-même à tout moment.

Comme vous vous en doutez, son fonctionnement est aussi simple que cela les capteurs sont en charge de contrôler les présences et les mouvements à domicile, et avec la caméra, ils peuvent activer le système d’alarme afin que nous recevions un avis de notre maison directement par Telegram, en plus d’une vidéo de ce qui s’est passé afin que nous puissions agir en conséquence.

Comme si cela ne suffisait pas, notre compte Yoigo est également intégré au système afin que nous puissions demander à Alexa des données sur la couverture fibre, nos dernières factures ou même le nombre de concerts disponibles dans le tarif mobile contracté.

Yoigo Smart Home: disponibilité, modalités et prix

Comme nous l’avons déjà commenté et peut être vu dans le matériel promotionnel de l’opérateur, Yoigo propose ce produit à travers une campagne promotionnelle pour seulement 10 euros par mois, un prix qui durera éternellement avec un séjour de 12 mois.

Sans cette remise initiale, dont nous ne connaissons ni la durée ni les conditions, la solution Yoigo Smart Home coûterait 15 euros par mois avec les appareils dans un régime de transfert, ce qui implique qu’ils ne sont pas les nôtres mais que nous aurions à les retourner en cas d’annulation ou d’annulation des contrats.

