Yoigo vient de rendre officiel son service de protection de l’identité numérique, affirmant être le premier opérateur en Espagne à lancer un service de ce type. Tel que rapporté par l’exploitant, le vol d’identité est à la hausse, l’une des principales raisons pour lesquelles ils ont promu ce nouveau service.

Cette nouvelle solution s’appelle ‘Cybersecurity X10’ et est disponible pour tous les clients Yoigo disposant d’un contrat mobile ou fibre et mobile. Le service peut être contracté à partir de maintenant sur son site Web, nous allons donc vous expliquer comment cela fonctionne.

Un système de surveillance pour protéger votre identité

Le prix de ‘Cybersecurity X10’ est de trois euros par mois, un service qui, en gros, surveiller le comportement de toutes nos données pour vérifier si un problème de sécurité s’est produit. Selon Yoigo, le fonctionnement de cette solution repose sur trois points principaux.

Suivi et surveillance: suivi de jusqu’à 10 comptes pouvant être des numéros de téléphone, des comptes de messagerie, une pièce d’identité, des cartes de crédit, des cartes de débit, etc.

Avis et recommandations: alertes par SMS et e-mail s’il est détecté que les informations client ont été compromises. Le client est également informé de la marche à suivre dans ces situations.

Aide et couverture: en cas de violation de l’identité de l’utilisateur, Yoigo propose une assurance gérée par BIBE Corredores de Seguros et fournie par CASER, avec une garantie de dommages-intérêts pour vol d’identité, responsabilité civile et défense et cautionnement, entre autres garanties.

Une fois que nous avons contracté l’assurance, à partir de la page client elle-même, les comptes (e-mail, identifiant, mobile, etc.) peuvent être gérés, ajouter ou supprimer des modes de paiement, passer en revue les recommandations de sécurité et afficher des informations détaillées sur l’assurance.

Vous devez être client pour profiter du service, valable pour ceux qui ont souscrit une ligne mobile ou fibre et mobile. Le prix est de 3 euros par mois et est contracté en ligne.

