Les opérateurs téléphoniques les plus traditionnels continuent d’élargir leurs catalogues de services, dans lesquels, outre le mobile, la fibre et la télévision, d’autres comme les services financiers, les services de santé, pour économiser sur les factures d’électricité, et maison connectée avec service d’alarme.

Enfermé dans Accueil Go, Yoigo EnergyGo, son nouveau service d’électricité verte, annoncé il y a des semaines et présente désormais son premier engagement envers l’IoT, avec Yoigo Maison intelligente qui s’ouvre avec un pack de appareils connectés avec service d’alarme.

Contrôlez votre maison où que vous soyez à partir de 10 euros

Quand on parle de service d’alarme avec les opérateurs, Movistar et Orange parient sur un partenariat avec des experts comme Prosegur et Tyco respectivement, tandis que Vodafone, et maintenant aussi Yoigo, parient sur un service de sécurité moins cher qui s’appuie sur son propre écosystème d’appareils pour transformer votre maison en une maison intelligente.

Yoigo Smart Home est le moyen de garder votre maison connectée, quand vous l’êtes et quand vous ne l’êtes pas, grâce aux quatre appareils inclus:

Caméra vidéo HD avec vision nocturne, pour pouvoir voir ce qui se passe en temps réel depuis votre smartphone

Capteur de mouvement qui active le système de surveillance. Il est capable de détecter tout mouvement là où il est installé, avec une portée de 180 ° et 7 mètres.

Capteur d’ouverture pour les portes.

Haut-parleur avec Alexa dans lequel en plus de pouvoir utiliser les fonctionnalités de l’assistant Amazon, vous pouvez également vous demande d’activer ou de désactiver l’alarme, en plus de pouvoir vous demander des informations sur votre compte Yoigo telles que la quantité de données qu’il vous reste ou le montant de vos factures.

Le système de sécurité Yoigo Smart Home fournit alertes d’intrusion, qui active une alarme dissuasive sur le haut-parleur si quelqu’un entre dans votre maison alors que vous n’y êtes pas; avertissement d’intrusion via des notifications par Telegram, et envoyer une vidéo immédiatement à Telegram pour voir et entendre ce qui se passe.

De plus, avec Telegram, vous pouvez discuter avec votre maison, être en mesure de demander à voir qui entre ou sort de la maison, ou d’éteindre l’alarme lorsque vous rentrez chez vous.

Yoigo Smart Home est disponible pour tous utilisateur avec fibre Yoigo et a un prix spécial si vous embauchez en janvier 2021, pour en profiter pour 10 euros par mois pour toujours en échange d’un séjour de 12 mois. Si vous embauchez plus tard, il n’y aura pas de permanence, mais le prix sera de 15 euros par mois.

Les les appareils inclus s’installent automatiquement et ils sont proposés sur une base de transfert, donc en cas d’annulation du service, il sera nécessaire les renvoyer pour éviter d’avoir à payer une pénalité.

