La semaine dernière, j’ai expliqué que, pour ne pas répéter les erreurs du passé, nous devons repenser une justice entre les générations (tant de l’espèce humaine que des autres) dans le cadre de tout système. La recherche de sens dans le concept de justice est aussi ancienne que la civilisation elle-même. En philosophie, d’Aristote à M. Foucault, divers auteurs ont axé leurs travaux sur la compréhension de cette valeur.

Dans le domaine du changement climatique et du développement durable, un tel concept fait partie des fondements; Eh bien, comme l’a dit Nezayualcóyotl, «que de cette vie est emprunté, qu’en un instant nous devons partir comme les autres sont partis».

En ce sens, il faut comprendre que l’idée que «on ne vit qu’une fois» et que, par conséquent, on peut exploiter les ressources naturelles autant qu’on veut, nous a conduit à cette catastrophe environnementale. Les habitants à travers l’histoire peuvent changer, la maison ne le peut pas; c’est-à-dire la Terre.

Qu’est-ce que la justice intergénérationnelle?

Le concept de justice intergénérationnelle est formalisé à partir d’un rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, en 1987, connu sous le nom de «rapport Bruntland».

Un tel document précise que les générations actuelles ont certaines obligations envers les générations futures: veiller à ce que notre croissance économique soit telle que les besoins actuels soient satisfaits. sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Le changement climatique soulève des questions particulièrement pressantes. Par exemple, quels risques ceux qui vivent aujourd’hui sont autorisés à imposer aux générations futures; de même, comment les ressources naturelles disponibles peuvent être utilisées, sans menacer le fonctionnement durable des écosystèmes.

Le système économique est-il un sous-système?

Considérant que l’humanité existe depuis le plus court temps par rapport aux autres espèces de l’histoire de la planète Terre, tout ce qui touche à la civilisation, comme les systèmes économiques, politiques et sociaux, est relativement nouveau.

La reconnaissance du système économique en tant que sous-système de quelque chose de plus grand (l’écosystème), implique (nécessairement) une position humble et objective du rôle de l’être humain dans l’histoire de la planète; avec cela, mettez de côté l’anthropocentrisme instillé depuis des siècles.

La source: Original de Pengue, W. (2008)

Sur la base de ce qui précède, la croissance économique et les activités ont des limites définies par les ressources naturelles et la technologie. De telle sorte que, par conséquent, le système économique devient un système ouvert: il extrait les ressources et expulse les déchets.

Quel genre de ressources existe-t-il?

Tout système économique (esclavage, féodalisme, capitalisme, socialisme, communisme) est un système ouvert; tout le monde va extraire des ressources. Par conséquent, il est important, pour leur gestion, de les classer en quelque sorte en fonction de l’échelle humaine. Parmi les classifications les plus utilisées, nous avons les suivantes:

Inépuisable: la lumière du soleil, l’air, l’eau.

Renouvelables: Faune de la flore.

Non renouvelable: pétrole, gaz naturel, minéraux, sol.

Comment parvenir à la justice intergénérationnelle?

Comprenant que le système économique actuel (le capitalisme) extrait les ressources naturelles et que celles-ci se distinguent par leur durabilité; la gestion de ceux-ci doit être différenciée pour s’assurer que les générations suivantes ont la même (ou plus) diversité d’options que les générations actuelles.

Sur les ressources inépuisables, nous devons prioriser leur qualité; c’est-à-dire gérer l’eau potable, l’air à faible teneur en gaz à effet de serre (GES), etc. À leur tour, les ressources renouvelables nécessitent une capacité de résilience, qui est associée à la biodiversité et aux habitats. Finalement, non renouvelable nécessite une utilisation limitée seulement essentiel. Ces options ne sont pas exclusives et parallèles; ils impliquent une gestion internationale qui répond à des incitations alignées. Certaines des incitations pour chaque type de ressource seront abordées dans les semaines suivantes.

*****

Aranxa Sánchez Il est économiste de l’UNAM.

Twitter: @AranxaSanz