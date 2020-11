Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Super Mario Sunshine n’est peut-être pas le jeu de Mario 3D le plus acclamé, mais c’est sans aucun doute l’un de ceux qui ont osé aller plus loin avec la mise en œuvre de mécanismes de jeu intéressants grâce à FLUDD, et auxquels de nombreux fans ont beaucoup d’intérêt. affection. Le titre est également l’un des plus importants pour Yoshiaki Koizumi, car c’était le premier projet qu’il a réalisé et récemment il a commenté ce qui lui a donné l’inspiration pour le créer.

Dans une interview avec The Guardian, le producteur, directeur et directeur général de Nintendo Entertainment Planning and Development, Yoshiaki Koizumi, a révélé que son enfance avait grandement influencé les prémisses de Super Mario Sunshine.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les fans ont trouvé un crapaud piégé dans Super Mario Sunshine.

Selon le créateur, dans cette aventure estivale, Mario a tenté de capturer 2 passions de son enfance, en regardant les super-héros passer de toit en toit et jouer avec l’eau, ce que le plombier a pu faire grâce aux fonctions de FLUDD, le gadget Inventé par le professeur E. Gadd, également l’inventeur des aspirateurs à succion de Luigi, au Luigi’s Mansion.

«À travers Mario, j’ai voulu recréer l’expérience d’un héros sautant de toit en toit comme ces héros que j’ai vus dans mon enfance. Je l’ai en quelque sorte dans Super Mario Sunshine à cause de la façon dont vous pouvez grimper sur les toits de la place et courir. Le jeu à base d’eau avec FLUDD reflète également mes expériences d’enfance, jouer dans l’eau et profiter de la fraîcheur de ma peau », a commenté Koizumi.

Super Mario Odyssey a eu une forte influence de Super Mario Bros.3

De son côté, dans la même interview, Kenta Motokura, réalisateur de Super Mario Odyssey, a également profité de l’occasion pour parler de ce qui l’a inspiré à créer le titre. Vous vous souvenez peut-être que ce titre a beaucoup d’environnements très diversifiés et c’est parce que Motokura voulait représenter les environnements qu’il a trouvés intéressants dans les jeux, ainsi que des références à des endroits comme le Mexique et New York, qu’il a trouvés amusants. Quant au mouvement de Mario, il a utilisé les connaissances en mouvement corporel qu’il a acquises dans le sport.

Le créateur a déclaré qu’il avait grandi en jouant aux titres de Mario, donc ils ont un grand impact sur la façon dont il crée des jeux. Cela se voit dans Super Mario Odyssey, puisque l’idée de présenter plusieurs royaumes dans cette aventure Mario vient de Super Mario Bros.3, puisque le titre SNES est la tranche de la série qu’il aime le plus.

La source