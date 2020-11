Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Fin octobre, League of Legends a accueilli sa nouvelle championne, Seraphine, mais tout le monde n’est pas si heureux à ce sujet, car une femme a accusé Riot Games de violer sa vie privée et de voler son image en basant son personnage sur elle. La femme nommée Stephanie (mmm) croit fermement que le personnage est basé sur elle, puisque son nom, le dessin du personnage, ses goûts et ses traits de personnalité ont été copiés. C’est parce qu’elle a eu une brève relation avec un employé de Riot en 2019.

Dans un post Medium, la jeune femme commente son problème avec Seraphine.

“Mon problème avec elle est que je pense qu’elle est basée sur moi. Et je ne dis pas cela sans raison – j’ai en fait eu une brève relation avec un employé de Riot l’année dernière, début 2019.” À quoi il ajoute cela Une fois la relation terminée, “j’ai obtenu mon diplôme universitaire, j’ai finalement teint mes cheveux en rose, j’ai déménagé en Californie et j’ai commencé mon premier emploi sans même penser à mon bref contact avec lui”.

«Puis, un an après avoir cessé de se parler, Seraphine – une fille optimiste aux cheveux roses qui vient de commencer à travailler pour réaliser ses rêves – a commencé à publier sur Twitter, devenant finalement la plus récent champion LoL “.

(images avant la publication du champion)

La femme est déjà en contact avec un avocat pour intenter une action en justice contre Riot Games pour ce qui s’est passé. La société a répondu dans un communiqué disant ce qui suit:

“Seraphine a été créée indépendamment par Riot Games et n’est basée sur aucun individu. De plus, l’ancien employé qui [Stephanie] vous voulez dire que vous avez quitté Riot il y a plus d’un an et que vous étiez dans un département et qu’ils n’avaient aucune part dans le processus de création. “



En cas de nouvelles concernant cette affaire et de la possibilité de poursuites judiciaires par l’utilisateur, nous vous en informerons comme toujours, ici à Tarreo.com

