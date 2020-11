Rumeurs sur un film de Jeunes vengeurs ils se renforcent et les preuves les plus récentes proviennent directement de Disney. Selon Murphy’s Multiverse, le record de nouvelles sociétés de production jette des indices sur l’avenir d’un film basé sur les jeunes vengeurs.

Le rapport répertorie Standoffish Productions, Blueberry Waffles Productions et Log Jam Productions comme un certain nombre d’entreprises prétendument lié à Marvel Studios. Bien qu’il n’y ait aucune preuve quant à savoir si elles sont liées ou non à des projets dans l’univers cinématographique Marvel, il est de pratique courante de Disney d’enregistrer ces sociétés lorsque ils sont sur le point de démarrer un projet.

Des exemples de ceci sont Static Productions et Pandemic Productions, deux sociétés créées pour reprendre respectivement WandaVision et The Falcon et The Winter Soldier. Ce qui est intéressant dans cette rumeur, c’est que le nom des nouvelles entreprises ferait référence à Young Avengers et Blade, deux films qui sont sur le radar depuis des mois.

D’un côté, Productions de gaufres aux bleuets serait en charge de Young Avengers. La preuve est que Kid Koki est un fan de crêpes aux myrtilles. Productions Log Jam il serait responsable de Blade, puisque le “bourbier de bûches” aurait à voir avec Blade, le chasseur de vampires qui tue ses ennemis avec des enjeux.

‘Young Avengers’ est sur le point de démarrer la production

Le Rles références sont trop évidentes et ces entreprises peuvent ne pas être liées aux deux projets. Nous ne pouvons pas imaginer que Disney ou Marvel Studios gâchent leurs projets futurs avec des noms aussi spécifiques. La preuve en est que ni WandaVision ni The Falcon and The Winter Soldier n’ont été découverts par ce détail, mais par d’autres rumeurs.

Dans tous les cas, nous pouvons sauver le fait que Marvel Studios se préparerait à commencer la production par Young Avengers. Après la clôture de la phase 3 avec Avengers: Endgame, l’UCM s’est concentré sur d’autres projets tels que Black Widow, Doctor Strange and the Multiverse of Madness ou Thor: Love and Thunder.

Qui sont les Dark, New et Young Avengers: l’avenir possible des Avengers au cinéma

Jusqu’à maintenant la phase 4 ne présente pas de film du calibre des AvengersBien que Kevin Feige ait confirmé à la fin de 2019 qu’ils avaient déjà formé une nouvelle équipe de super-héros. Le président de Marvel dit que bien qu’ils aient tendance à se concentrer sur des films de super-héros individuels, “c’est toujours amusant de les regarder se réunir sur un plan directeur”.

Jeunes vengeurs C’est l’un des projets les plus populaires entre les fuites. La prochaine génération de super-héros est composée de Kate Bishop (Hawkeye), Hulkling, Patriot, Wiccan, Stature, Vision et le méchant Iron Lad. De cette programmation, nous avons déjà vu Kate Bishop et Stature (Cassandra Lang), toutes deux apparaissant avec leurs parents respectifs dans Avengers: Fin de partie.