Une nouveauté introduite par Google touche les comptes utilisateurs des abonnés à YouTube Premium: un nouvel espace de statistiques affiche tous les avantages pour les abonnés. Le nombre d’heures de lecture sans publicité, le temps d’écoute de YouTube avec l’écran éteint, les heures avec les vidéos téléchargées et hors ligne …

Si vous utilisez régulièrement YouTube, vous aurez sûrement découvert que le portail dispose d’un abonnement payant. Oui, YouTube est un peu insistant avec le service Premium, mais il est également vrai qu’il est souvent payant de s’abonner ne serait-ce que pour ne pas voir les publicités de l’heureux Premium. Et il existe de nombreux autres avantages, tous conçus pour rendre la lecture vidéo plus confortable et plus agréable. Qui fait partie de ceux qui paient Premium et ne savent pas bien comment cela vous a été bénéfique? Eh bien, Google a introduit un changement dans l’application Android qui vous le révélera.

Heures pendant lesquelles vous avez regardé YouTube sans publicité, hors ligne …

Avantages de YouTube Premium. Captures d’écran Android Police

Les statistiques de lecture sont déjà dans l’application YouTube pour Android, ce n’est rien de nouveau: à partir de cette section, vous pouvez vérifier quelle est votre consommation de la plateforme avoir la possibilité d’appliquer des temps de repos. Eh bien, les abonnés YouTube Premium auront une section de statistiques exclusive.

Sous le nom de «Vos avantages Premium», la nouvelle section, qui est actuellement dans un groupe limité d’utilisateurs, veut faire connaître tous les avantages que l’abonné a juste pour payer. Comme les statistiques mondiales, Les avantages Premium montrent l’utilisation du portail, bien que le total apparaisse et non les sept derniers jours. Ces avantages sont divisés en quatre sections:

Des heures de lecture sans publicité. Nombre d’heures pendant lesquelles seul l’audio vidéo a été écouté (en arrière-plan ou avec l’écran éteint). Durée totale d’utilisation de YouTube Music. Nombre d’heures de vidéo et audio uniquement avec le contenu téléchargé (hors ligne).

En plus des statistiques, la nouvelle section avec les avantages Premium montre aux abonnés d’autres offres connexes, telles que contenu disponible dans les originaux de la plateforme. Le tout pour que les abonnés aient une meilleure vision des avantages qu’ils obtiennent en échange du montant mensuel fixe qu’ils dépensent sur la plateforme.

Pour le moment, la section avec les avantages de YouTube Premium apparaît dans un nombre réduit d’utilisateurs: nous avons vérifié plusieurs comptes et applications sans que le changement ne soit apparu. Espérons que c’est une amélioration qui étendre à tous les comptes, comme d’habitude Google.

Via | Police Android

