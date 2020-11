Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Ce 18 novembre, la plateforme de Youtube Je mets à jour leurs conditions d’utilisation, la mise à jour est courte, mais elle inclut un changement crucial dans la façon dont nous visionnons nos vidéos. Ce changement peut passer inaperçu, car qui lit vraiment les conditions d’utilisation? Ce changement consiste en ce que la publicité peut commencer à apparaître dans des vidéos qui ne sont pas dans le programme de monétisation YouTube, de sorte que toutes les vidéos de la plate-forme, quels que soient leur identité ou leur objectif, auront de la publicité.

Auparavant, seules les vidéos à faible monétisation diffusaient de la publicité, maintenant toutes les vidéos de la plate-forme auront de la publicité. Cela signifie non seulement des publicités plus ennuyeuses, mais également la possibilité pour les YouTubers et les créateurs de contenu de décider s’ils veulent ou non de la publicité sur leurs vidéos.

“Cela fait partie de nos investissements continus dans de nouvelles solutions, telles que Home Feed Ads, qui aident les annonceurs à exploiter de manière responsable toute la gamme de YouTube pour se connecter avec leur public et développer leurs activités.” peut être lu dans la mise à jour.

Ces changements commenceront à être effectifs à partir de ce moment aux États-Unis et au premier semestre 2021 pour le reste du monde.

