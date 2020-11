Plus de changements sont à venir sur YouTube que beaucoup de ses utilisateurs, ou en particulier beaucoup de ceux qui y mettent en ligne leurs vidéos, n’aimeront pas, et la plate-forme Google est déterminée à tirer parti des avantages potentiels de la publicité où que ce soit. ça peut. Également sur les chaînes non monétisées.

Selon 9to5Google, les conditions d’utilisation de YouTube États-Unis ont inclus une nouvelle clause par laquelle la société se réserve le droit de ajouter des annonces à des vidéos sur des chaînes non monétisées, c’est-à-dire les chaînes qui, par décision expresse de leurs créateurs, ne diffusent pas de publicité. Eh bien, à partir de maintenant, ils le montreront et pas seulement cela: tous les avantages seront conservés par YouTube.

Il s’agit de la nouvelle clause qui, comme on dit pour le moment, ne s’appliquera qu’aux États-Unis, mais qui sera tôt ou tard étendue au reste des régions où le service opère:

Droit de monétiser

Vous accordez à YouTube le droit de monétiser votre contenu sur le service (et cette monétisation peut inclure l’affichage d’annonces sur ou dans le contenu ou facturer aux utilisateurs des frais d’accès). Cet accord ne vous donne droit à aucun paiement. À compter du 18 novembre 2020, tous les paiements que vous pourriez avoir le droit de recevoir de YouTube en vertu de tout autre accord entre vous et YouTube (y compris, par exemple, les paiements au titre du Programme de partenariat YouTube, les adhésions à la chaîne ou Super Chat) seront traités comme des redevances. Si la loi l’exige, Google retiendra les taxes sur ces paiements.

Lorsque YouTube parle de partenaires, il fait référence à ceux comptes qui ont dépassé 1 000 abonnés et 4 000 heures de vues publiques au cours des 12 derniers mois. Une fois ces conditions remplies, il est possible d’associer un compte Google AdSense et de monétiser la chaîne … quand vous le souhaitez, bien sûr. Si vous ne le souhaitez pas… C’est là que le changement d’avis entre en jeu. YouTube veut donc forcer toutes ces chaînes à rejoindre le programme de partenariat.

Bien sûr, YouTube a le droit d’appliquer ce changement, qui est un service privé pour cela, mais au-delà de ce fait, il faut tenir compte du fait que ceux qui choisissent de ne pas monétiser leur chaîne pour une raison quelconque – reçoivent des revenus par d’autres moyens ou sont C’est une chaîne pour promouvoir leurs propres produits – ils utilisent l’infrastructure fournie par YouTube et, par conséquent, génèrent une dépense.

D’un autre côté, il y a de plus en plus de chaînes et de vidéos que YouTube démonétise et même élimine de son programme partenaire, à de nombreuses reprises sans aucune explication ou pour des raisons très étranges, donc il y a un espace pour plus d’un pour sauter la pince si vous avez l’intention de le faire. Et pour les utilisateurs … il y a toujours des choses qui sont légales, qui ne sont pas légales, qui peuvent être faites pour ne pas avaler la publicité.