YouTube Music est le service sur le point de prendre le relais de Google Play Music pour accéder à toute une bibliothèque musicale centralisée. Et pour essayer d’atteindre plus d’utilisateurs, rien de mieux que d’ajouter des améliorations et des fonctions. Et c’est précisément ce que fait Google, en développer les méthodes de partage de contenu.

YouTube Music se prépare à recevoir deux nouvelles options pour partager la musique que nous aimons. Nous pouvons utiliser les histoires de Snapchat ou InstagramTant que, oui, nous avons les applications installées sur notre téléphone Android.

Histoires Instagram et Snapchat

Si l’une de ces applications est installée sur votre téléphone, vous pouvez voir comment, lorsque vous appuyez sur les trois points pour partager un clip vidéo, les icônes des “Stories” d’Instagram et de Snapchat apparaissent ainsi que le reste des applications et fonctions déjà connues.

L’objectif n’est autre que de nous permettre de partager ce que l’on entend une “histoire” Instagram ou une “histoire” Snapchat. Une amélioration qui est en cours de développement, puisque bien que les icônes apparaissent, elle n’est pas encore fonctionnelle.

Les icônes “Histoires Snapchat” ou “Histoires Instagram” ne doit pas être confondu avec l’option d’envoyer un message direct à un contact des deux réseaux sociaux, une fonction déjà disponible.

De cette façon, comme il doit être fonctionnel, il peut être partagé dans une “histoire”, la chanson que nous écoutons. Quel pourrait en être le résultat? L’histoire peut inclure des informations telles que illustration de l’album, nom de l’artiste avec une sorte d’arrière-plan vertical personnalisé.

Cette nouvelle amélioration ne devrait pas tarder à se réaliser, surtout si vous avez déjà l’interface prête. Peut-être que dans les prochains jours, nous aurons des nouvelles.

Via | 9to5Google

