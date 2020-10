Google a ajouté une option très utile à l’application YouTube Music, à la fois sur Android et iOS: l’empêcher d’afficher les J’aime YouTube dans l’application musicalel. De cette manière, une expérience différenciée est obtenue sur les deux plateformes et les interactions de l’une ne brouillent pas le contenu de l’autre.

Que YouTube et YouTube Music conservent les mêmes racines implique qu’il existe une certaine interconnexion entre les deux plates-formes. Par exemple, La musique donne accès aux clips vidéo YouTube; Et avec un abonnement YouTube Premium, vous avez accès à l’ensemble du catalogue de chansons musicales. Et il y a une autre interaction multiplateforme qui a ennuyé beaucoup d’utilisateurs: avoir des recommandations sur la musique pour les clips musicaux qui ont été aimés sur YouTube. Cela peut déjà être changé.

Ne laissez pas les likes YouTube assombrir votre musique YouTube

Ce qui à première vue semble être une bonne idée dans la pratique n’est pas si bon, surtout pour ceux qui ils séparent leur expérience YouTube de celle d’écouter de la musique sur de la musique. Parce que peut-être que des vidéos ne sont pas musicales en elles-mêmes, par exemple; ou pour ouvrir des chansons sur YouTube que nous pouvons ne pas vouloir écouter lorsque nous sommes avec le téléphone portable et les écouteurs. Pour cette raison, YouTube Music vous permet de choisir de transférer ou non les likes YouTube. C’est une très bonne nouvelle.

La nouveauté a déjà atteint à la fois l’application YouTube Music pour Android et la version iOS. Les deux permettent de couper le transfert de likes entre YouTube et YouTube Music; économisant ainsi les recommandations indésirables, ainsi que la création de listes personnalisées avec des sujets qui ont été appréciés sur YouTube. Et il vous suffit de faire ce qui suit:

Ouvrez votre application YouTube Music sur votre mobile. Accédez à votre avatar, en haut à droite. Vous devez aller à l’écran «Accueil». Sélectionnez le menu «Paramètres».

Supprimer les likes YouTube dans Musique pour Android Si vous avez un Android, allez en bas du menu et désactivez l’option ‘Montrez la musique que vous aimez sur YouTube». Si vous possédez un iPhone ou un iPad, vous devez sélectionner le menu «Lecture et restrictions». À l’intérieur, vous avez le paramètre que vous devez décocher: «Afficher la musique que vous aimez sur YouTube».

Supprimer les likes YouTube de Music for IOS

Une fois que vous avez désactivé l’option, vous ne verrez plus de recommandations sur YouTube Music pour les sujets que vous avez aimés sur YouTube. Vous éviterez son apparition dans la playlist ‘Contenu que vous aimez». Et vous économiserez que Music vous recommande des artistes et des sujets liés aux likes YouTube.

Via | Développeurs XDA

