YouTube continue de recevoir des améliorations régulières, à la fois en termes de fonctions et d’ajouts, ainsi que dans la section conception. Et un changement dans l’interface de l’une de ses sections, c’est ce qui offre cette amélioration qu’ils testent chez un nombre de plus en plus grand d’utilisateurs

Comme cela s’est produit à d’autres occasions, Google, la société sous laquelle YouTube dort, a lancé un nouveau design pour son application Android. Certaines lignées sont encore en test, puisqu’elles ont été vues pour la première fois en été. Le nouveau design renvoyé à la section d’information, atteint désormais plus d’utilisateurs.

Des informations plus complètes

Les améliorations sont activées côté serveur, donc cela ne dépend pas de la version de l’application que nous utilisons. Et si à ce stade vous vous demandez ce qu’ils sont, dites-vous qu’ils ne sont pas aussi frappants que les autres modifications apportées précédemment.

La refonte de l’interface se limite presque exclusivement à la section de description vidéo, celui auquel on accède si on appuie sur la flèche inversée et cela peut être passé inaperçu pour de nombreux utilisateurs.

Désormais, lorsque vous cliquez sur la description, une sorte de carte s’affiche dans laquelle on ne peut pas voir l’avatar ou le nom de la chaîne en haut. Parmi les informations que nous voyons se trouvent les liens associés, les hashtags, les séquences vidéo pour aller directement d’un point à un autre ou informations sur la chanson, y compris les paroles, s’il s’agit de musique.

YouTube pour Android teste des coins arrondis sur le dessus et permet à la fenêtre d’être soulevée comme s’il s’agissait d’un rideau pour remplir tout l’écran. De plus, vous pouvez continuer à lire la vidéo pendant que nous lisons les informations sur la page.

Pour l’instant ce nouveau design est encore en phase de test et il n’a pas été déployé pour la généralité des utilisateurs, il n’est donc pas certain que vous l’ayez déjà actif sur votre appareil.

Via | 9to5Google

