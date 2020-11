Zack Snyder se déchaîne. Le célèbre réalisateur de Watchmen et Batman v Superman: Dawn of Justice ajuste non seulement les détails de la première du Snyder Cut sur HBO Max, mais pense aussi déjà à Ligue de justice 2.

Dans une interview avec The Nerd Queens pour promouvoir le Snyder Cut, le réalisateur a fait allusion à ses plans pour une éventuelle suite. Snyder a affirmé que tu sais comment l’histoire se déroulerait dans Justice League 2, prévoyant que Darkseid pourrait être présenté comme le méchant.

Avec le Snyder Cut, le réalisateur abordera des points manqués par Josh Whedon lors de sa prise de fonction. Si l’on se souvient, Zack Snyder a quitté la production après une tragédie familiale. Whedon a relevé le défi de réaliser le film et les choses n’ont pas fonctionné.

Zack Snyder a déjà des idées pour ‘Justice League 2’

Darkseid serait l’antagoniste de ‘Justice League 2’

Cela était en partie dû au fait que le réalisateur s’était débarrassé de certains fils de l’intrigue, tels que l’histoire de Cyborg ou du méchant Steppenwolf. Alors que Whedon a changé l’apparence de l’antagoniste pour rendre l’antagoniste plus «humain», Snyder avait des plans différents pour le méchant et Darkseid. C’est là qu’intervient la connexion avec Justice League 2.

«Si vous avez demandé à l’un des acteurs du film ‘eh bien, ce qui se passe dans le film’ ou ‘ce qui se passe ensuite’ ou quoi que ce soit pour n’importe quel film. Et ils disent ‘eh bien, j’ai le script et c’est génial et je le sais.’ . Et donc [Ray Porter] et je parlais de cela et de ce qui est cool ou quelle est la bonne réponse à certaines questions.

Snyder fait référence à Ray Potter, l’acteur qui joue Darkseid et devrait apparaître plusieurs fois dans Justice League.

«C’est une bonne question à me poser, tu sais, comme qu’est-ce que je dis au monde Que se passe-t-il quand Darkseid vient sur Terre? Et alors? […] La vérité est que j’ai écrit et eu et conçu une histoire complète, je sais ce qui se passe quand Darkseid. … Oui. Je sais ce qui se passe. Dire et spéculer sur ce que c’est et ce que cela pourrait être est passionnant, je pense que c’est une bonne chose. ”

Snyder veut également réaliser un film “ The Dark Knight Returns ”

Pour le moment, Justice League 2 n’existe que dans la tête de Zack Snyder et de certains fans, puisque Warner Bros. n’a rien confirmé. Le réalisateur ne pense pas seulement à une suite, mais aimerait aussi faire un film basé sur The Dark Knight Returns.

Snyder se déclare fan du travail de Frank Miller et l’a utilisé comme source d’inspiration pour Batman v Superman: Dawn of Justice. “Je suis tellement obsédé par cette bande dessinée. J’ai toujours pensé que peut-être un jour dans le futur, en tant que seul Batman, nous le ferions. C’est mon rêve”, a déclaré le réalisateur.

Au fur et à mesure que cela se matérialisera, Snyder sera occupé à terminer son édition de La Ligue de la justice, Quoi sera présenté en première sur HBO Max en 2021. Le film aura une durée de 3 heures et 34 minutes et cherchera à résoudre toutes les questions, en même temps qu’il sauvera les fils de l’intrigue face à une éventuelle suite.

L’article que Zack Snyder pense déjà à la réalisation de «The League of Justice 2» a été publié dans Explica.co.