Zack Snyder Est l’homme du moment. Après avoir confirmé que sa version de la Justice League, le réalisateur a fait les gros titres ces derniers mois. Snyder a déjà exprimé son désir de diriger Justice League 2 et aujourd’hui il répète la dose avec Guerres des étoiles.

Tel que rapporté par Cinemablend, le réalisateur de films tels que 300, Watchmen ou Man of Steel se déclare fan de Star Wars depuis son enfance.

“Je pense que j’en ai parlé un peu dans le passé. Je suis un grand fan de Star Wars. La raison pour laquelle j’ai commencé à faire des films à l’âge de 11 ans était à cause de Star Wars. Cela a certainement eu une énorme influence sur moi et Cela m’a vraiment fait suivre cette voie mythique avec la version des archétypes et de la narration de Joseph Campbellian. ”

Snyder va plus loin et révèle que souhaitez-vous vous impliquer dans un projet Star Wars, même si pour le moment il n’a rien écrit.

“Ouais, Star Wars est ça pour moi. Je m’intéresse à Star Wars. Je ne pense pas avoir écrit une histoire maintenant qui … Je ne sais plus comment cela s’intégrerait dans l’univers de Star Wars. Genre, je ne sais pas ce que c’est. Donc c’est ça. quelque chose que j’aime, mais je ne sais pas si je… peut-être que je l’ai manqué. Je l’aime toujours et j’ai des sabres laser partout dans la maison. ”

Ongle Film Star Wars réalisé par Zack Snyder Cela ne semble pas fou, du moins pas si l’on considère que la dernière trilogie laissait beaucoup à désirer. Pour l’instant, le réalisateur est occupé avec la coupe Znyder de la Justice League et a en attente l’adaptation de The Spring. Son film Army of the Dead est en post-production en vue d’une sortie en 2021.

Zack Snyder: de ‘Justice League’ à ‘Star Wars’ (en passant par Batman)

Zack Snyder a également mentionné son intérêt pour réalisation d’un film basé sur The Dark Knight Returns. Dans une interview avec The Nerd Queens, le cinéaste a assuré qu’il était obsédé par la mini-série et que l’un de ses rêves serait de pouvoir l’adapter en film. Le travail de Frank Miller a eu un impact énorme sur Snyder, qui avait précédemment déclaré qu’il l’avait inspiré dans Batman v Superman.

Pour l’instant, il n’y a pas d’autre projet important pour Zack Snyder que de conclure sa version de The Justice League. La nouvelle édition sera présentée pour la première fois en 2021 sur HBO Max et pourrait jeter les bases de plus de projets liés à l’univers DC.

Dans le cas de Guerres des étoiles le futur il est plus complexe car il dépend de nombreux facteurs. Il est bien connu que la franchise Disney est compliquée pour de nombreux réalisateurs, qui finissent par démissionner lorsqu’ils font valoir des différences créatives.

Pour l’instant, il n’y a pas de projet Star Wars spécifique pour le grand écran car Disney se concentre sur The Mandalorian. La série Disney Plus marquerait l’avenir de la franchise et si les stars s’alignent et qu’il n’y a pas de conflit entre entreprises, il est possible que nous voyions un film réalisé par Zack Snyder.

