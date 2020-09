L’architecture Zen 3 fera ses débuts dans les prochains mois. AMD n’a pas encore donné de date précise, mais tout semble indiquer que son annonce aura lieu entre fin septembre et mi-octobre, des dates qui correspondent parfaitement à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent.

On avait émis l’hypothèse que Zen 3 pourrait faire le saut vers le processus de fabrication de 5 nm, mais à la fin, nous pouvons supposer que conservera le processus 7 nm. Il peut inclure quelques améliorations mineures, mais AMD lui-même a nié qu’il s’agisse d’un processus que nous pouvons considérer comme 7 nm +.

Certains de nos lecteurs peuvent être déçus par le sujet du processus de fabrication, mais il n’y a aucune raison de l’être. Le processus 7 nm utilisé par AMD il est assez avancé et parfaitement poliIl est donc parfaitement normal que l’entreprise ait voulu le réutiliser dans sa prochaine génération de processeurs, et qu’elle ait concentré ses efforts sur d’autres aspects importants.

Les fuites les plus récentes que nous avons eu la chance de voir tiennent pour acquis que Zen 3 améliorera l’IPC entre 15% et 20% vs Zen 2. Le premier chiffre s’appliquera aux processeurs avec un nombre de cœurs élevé (série EPYC Milan) et le second aux processeurs avec un nombre de cœurs inférieur (Ryzen 4000).

Cette amélioration importante au niveau IPC s’accompagnera également d’une augmentation des fréquences de travail, et de nouvelles configurations CCX qui permettront, en théorie, de façonner Processeurs 10 cœurs et 20 threads. La source de ces informations est Yuri Bubliy, le créateur de la calculatrice DRAM pour les outils Ryzen et ClockTuner pour Ryzen, qui a fouillé dans la base de données de mise à jour du microcode AGESA 1.0.8.1.

Zen 3: accès individuel aux cœurs et mémoire plus rapide

En plus de cette nouvelle configuration de cœurs et de threads, nous avons deux autres nouvelles importantes qui méritent d’être soulignées: «Curve Optimizer» et nouveaux séparateurs dans le système «Infinity Fabric»un élément clé pour améliorer les performances du nouveau Ryzen 4000 et de la série EPYC Milan.

«Curve Optimizer» est une technologie qui nous permettra ajuster la fréquence de travail de chaque noyau complètement manuellement et individuellement, et sans avoir à assumer aucun type de restriction. Comme nos lecteurs les plus avancés le savent, l’outil Ryzen Master offre une grande variété d’options d’overclocking et de tension, mais il a une marge d’amélioration considérable, et c’est précisément l’une des options qui lui manque.

Quant au système « Infinity Fabric », je pense qu’il ne reste plus rien que nous ne vous ayons déjà dit. Ce système d’interphone est essentiel pour que tous les éléments d’un processeur Zen, Zen + ou Zen 2 puissent communiquer et fonctionner correctement. Il a un rôle fondamental de cohésion, et avec l’arrivée de Zen 3, vous recevrez de nouveaux diviseurs qui ils vous permettront de travailler de manière optimale avec des souvenirs beaucoup plus rapides.

Si tout se passe comme prévu, les processeurs basés sur l’architecture Zen 3 commenceront à arriver sur le marché. avant fin 2020. Cette nouvelle génération sera compatible avec les cartes mères B450 et supérieures, bien que pour les utiliser, nous devrons mettre à jour le BIOS.