Le Black Friday quitte certains jeux vidéo avec des prix scandaleux. Par exemple, les joueurs PS4 (et PS5) peuvent se procurer Horizon: Zero Dawn Complete Edition pour moins de 10 €. C’est l’un des meilleurs jeux de la génération, le plaçant à un moment où les machines parcourent le monde à leur guise et où l’humanité n’est plus l’espèce dominante.

L’histoire met en vedette un jeune chasseur nommé Aloy, qui entreprend un voyage pour découvrir ce que le destin lui réserve. L’édition complète du jeu comprend The Frozen Wilds, où Aloy s’aventure dans les frontières de la tribu nomade Banuk pour enquêter sur la menace d’une nouvelle machine mystérieuse, en apprenant ainsi davantage sur le monde post-apocalyptique d’Horizon Zero Dawn.

En 2021, Guerrilla Games, développeur de ce jeu, prévoit de lancer la suite Horizon II Forbidden West pour PS4 et PS5.

▪ Date de sortie: 03/01/2017