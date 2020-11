Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord



Zlatan Ibrahimovic C’est un joueur dont on parle toujours, soit à cause de ses performances incroyables sur le court, soit à cause de sa forte personnalité en tant que joueur. Les médias peuvent donner une image différente de ce que nous savons du footballeur, mais on peut dire que Zlatan C’est un excellent compagnon, car le Suédois a donné une console PlayStation 5 à chaque coéquipier de la AC Milan.

La PlayStation 5 est épuisée dans la plupart des pays du monde, avec des milliers de personnes essayant d’en obtenir une par différents moyens, nous avons déjà vu comment au Chili un camion rempli de PS5 a été volé hier. Mais ces besoins ne semblent pas être un problème pour la star du football, puisqu’avec ce cadeau, il semble avoir conservé l’intégralité du Stock de PlayStation 5 en Italie.

Plusieurs membres de l’équipe Zlatan ont partagé des images de leurs consoles sur les réseaux sociaux, remerciant leur partenaire pour ce geste attentionné:

