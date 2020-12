Il n’est pas habituel que les jeux mobiles se développent à une telle vitesse que leur pertinence les place au premier plan après quelques mois de vie à moins que, logiquement, ils ne viennent d’un grand développeur. Mais dans le cas de ‘Dead Empire: Zombie War ‘ C’est quelque chose qui se passe depuis votre arrivée et, comme nous l’avons dit, c’est vraiment atypique.

«Dead Empire: Zombie War» est développé par tap4fun, de vieilles connaissances du monde mobile avec des titres comme «Age of Apes» ou «Brutal Age: Horde Invasion». Tous avec des mécanismes similaires mais des thèmes différents, et dans ce dernier, nous affronterons les morts-vivants dans un jeu qui a été publié à la mi-juin 2020 et qu’aujourd’hui est déjà dans les premières positions en termes de revenus des différents magasins numériques.

Développez votre ville et combattez les hordes de zombies

‘Dead Empire: Zombie War’ est un jeu avec un mécanisme que nous avons vu se répéter cent fois. Tout d’abord, nous devons construire notre ville ou les premiers bâtiments de notre futur empire. Et une fois que nous aurons construit le réseau dans lequel vivront nos habitants et nos soldats, nous placerons des troupes pour défendre nos dirigeants, bien que Nous devrons également effectuer des missions de profondeur variable, en tant que missions de sauvetage, pour acquérir de l’expérience et obtenir plus de potentiel d’attaque pour continuer.

Accomplir les différentes missions qui nous sont confiées nous aidera à acquérir de l’expérience ainsi qu’une variété de bâtiments et de troupes. Et bien sûr, nous gagnerons des pièces pour le jeu car tout dans ‘Dead Empire: Zombie War’ est basé sur des pièces. Et lorsque nous ne générons pas assez de pièces pendant le jeu, le jeu nous fournit toujours le magasin dans lequel convertir notre argent réel en monnaie pour «Zombie War». Car oui, il y a des achats in-app ici, bien qu’en principe ils ne soient pas nécessaires pour avancer.

Des achats in-app pour grandir et évoluer plus rapidement et ainsi mettre fin aux hordes de zombies qui menacent la planète

Au fil du temps pendant le jeu nous pourrons faire grandir notre ville en extension et en variété de bâtiments, mais aussi nous pouvons les faire évoluer et devenir des installations spécialisées, ou qu’ils deviennent plus efficaces. Un jeu de stratégie classique porté sur mobile et auquel nous jouerons en format vertical sur l’écran de notre smartphone.

Comme d’habitude dans ce type de titre, ‘Dead Empire: Zombie War’ a une forte composante sociale pour inviter nos amis à rejoindre la bataille, pendant que nous pouvons nous connecter avec eux et concourir pour les réalisations. ‘Dead Empire: Zombie War’ est un jeu gratuit au moment de l’installation mais, comme nous l’avons mentionné précédemment, il comporte des achats internes facultatifs.

Dead Empire: Guerre des zombies

Prix: Gratuit (achats à l’intérieur) Développeur: tap4fun Téléchargez-le sur: Jeu de Google

Partagez ‘Dead Empire: Zombie War’, un jeu de stratégie mobile avec des combats multijoueurs et des achats intégrés