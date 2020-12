Le catalogue d’applications compatibles avec Mac avec Apple Silicon continue de croître. Il y a quelques heures à peine, nous vous avons annoncé qu’Adobe avait lancé la première version de Premiere Pro avec une prise en charge native des processeurs M1. Maintenant c’est au tour de Zoom. Il s’agit de l’une des applications d’appel vidéo et de conférence virtuelle qui a le plus augmenté au monde depuis l’émergence de la pandémie COVID-19.

Selon 9to5mac, Zoom publiera un installateur indépendant pour les équipements ARM ce lundi. Autrement dit, les utilisateurs peuvent choisir la version à télécharger. Parmi les différentes options qui apparaissent sur le site officiel, nous en trouverons une pour les équipements Intel et une autre pour les nouveaux Apple M1. Comme toujours, il s’agit de téléchargements gratuits, bien qu’il soit possible d’accéder à des forfaits payants qui offrent, entre autres, des temps d’appel plus longs.

Contrairement à d’autres développeurs qui ont promis une amélioration substantielle des performances de leurs applications, Zoom n’a rien mentionné à ce sujet dans ses notes de publication. Cependant, nous pensons que puisqu’il s’agit d’une application native, les conditions sont réunies pour qu’elle s’exécute beaucoup mieux dans ARM. Il ne faut pas oublier que cette application de visioconférence est souvent gourmande en ressources. Vous vous souvenez probablement que vos fans d’ordinateurs travaillent à leur apogée.

Zoom, une application plus compatible avec M1

Les développeurs prennent au sérieux le nouvel écosystème d’Apple. Contrairement à ce qui s’est passé en 2009 avec le passage de PowerPC à Intel dans lequel des entreprises comme Adobe et Microsoft ont mis des années à mettre à jour leurs applications, nous voyons à quel point un peu plus d’un mois après la présentation du nouveau Mac mini, MacBook Air o MacBook Pro 13 “avec M1, nous avons déjà Office, Premiere Pro, Photoshop et Lightroom avec support natif.

Apple a souhaité que cette transition soit une expérience presque imperceptible pour l’utilisateur. La société Cupertino a fait du bon travail avec Rosetta 2, un traducteur binaire qui nous permet d’exécuter des programmes x86 sur les nouveaux Mac basés sur M1 jusqu’à l’arrivée des versions natives, dont beaucoup sont déjà en cours de route.

