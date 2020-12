Il a été commenté à plusieurs reprises que les applications et services d’appels vidéo étaient les vrais gagnants lors des verrouillages causés par la pandémie COVID-19, et parmi eux Zoom particulièrement mis en évidence. Une fois que l’entreprise a surmonté ses problèmes initiaux de sécurité des services, Zoom a réussi à maintenir et à gérer sa croissance initiale, et leur nom de marque est sur le point de devenir un verbe.

Désormais, pour tenter de continuer à se développer et pas seulement de rester dans le domaine des appels vidéo ou de la visioconférence, il semble que Zoom envisage de s’étendre à d’autres secteurs. Plus précisément, selon The Information, en Zoom, ils valorisent la création d’un service de messagerie et également d’une application de calendrier.

Croissance et expansion dans d’autres secteurs

Pour comprendre ce que la période d’enfermement a signifié pour Zoom (avec la nécessité conséquente de contacter nos proches et collègues au loin), il suffit d’observer le flux de leurs actions en bourse. Jusqu’à 500% de la société a grandi en bourse, et il semble qu’ils ont déjà un plan pour continuer à croître en se libérant des limites de leur propre point de départ.

Selon le compte The Information, Zoom travaille déjà sur un service de messagerie qu’il mettra en circulation l’année prochaine. Un service de messagerie qui en principe utiliserait le propre domaine de Zoom, actuellement @ zoom.us, et nous ne savons pas s’il offrira des boîtes aux lettres illimitées ou une sorte de différenciation entre les comptes gratuits et les comptes premium. Étant donné qu’ils ont déjà des clients premium pour les appels vidéo, il serait logique que des différences aient également été apportées au service de messagerie.

Zoom veut se développer dans une variété de services et créer une suite d’applications complète

Mais en plus de cela, il semble que les plans de Zoom envisagent de devenir progressivement une société de services de bureau à part entière pour couvrir de plus en plus de secteurs professionnels du Web. Et pour cela, les sources parlent de une application de calendrier avec lequel continuer à se développer pour offrir un service «total» similaire à Office 365 ou Google Workspace.

Des sources parlent que ce seraient les intentions de Zoom à moyen terme, avec l’arrivée du service postal dès l’année prochaine. Si tout suit son cours, Zoom deviendrait une entreprise en ligne et un fournisseur de services personnels assez complet sachant que vous avez déjà des accords avec des services comme Asana ou Dropbox.

