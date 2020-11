Avec le confinement décrété lors de la première vague de la pandémie COVID-19, les outils pour travailler et communiquer à distance ont pris une importance inhabituelle tant au travail que sur le plan personnel. C’est à ce moment que les services d’appel vidéo ont fait plusieurs pas en avant et que Zoom a été l’un de ceux qui ont le mieux canalisé la nouvelle demande.

Bien qu’il y ait eu des plaintes concernant la sécurité de leurs appels vidéo et les communications elles-mêmes, Zoom a réussi à se maintenir et à évoluer, et c’est aujourd’hui un outil au niveau d’autres qui étaient auparavant plus populaires comme les Hangouts, Meet, Duo, Facetime ou même Skype. Maintenant, Zoom se met au travail pour moi.améliorer le système de gestion des “ trolls ” et des invités indésirables.

Recherche de liens partagés et modération collective

Zoom a décidé de continuer à progresser en termes de sécurité et de confidentialité avec ses appels vidéo, et pour cela, il a lancé deux nouveaux outils pour permettre une meilleure gestion des «trolls» et des invités indésirables sur votre plateforme. L’un d’eux est complètement nouveau et l’autre est la sortie d’une option que seuls les créateurs de chaque appel pourraient contrôler.

La première des améliorations consiste en un système de recherche en ligne chargé d’explorer le réseau à la recherche du lien de la réunion elle-même. Avec cette fonctionnalité, Zoom essaie de savoir si le lien de la réunion a été partagé sur des sites publics afin d’empêcher les incorporations non autorisées dans un premier temps. Si le lien partagé est localisé, le créateur de ladite réunion est averti par email afin qu’il puisse prendre des mesures contre d’éventuelles intrusions.

Zoom peut désormais rechercher sur Internet le lien de votre réunion pour voir s’il a été partagé sans votre consentement

Le second est celui que nous avons mentionné qui existait déjà, et c’est qu’il est mis à la disposition de tous les participants à un appel vidéo un bouton pour demander la modération d’éventuels ‘trolls’ qui font partie de la réunion. Si un participant est ennuyeux ou offensant, il ne doit plus être seul le créateur de la réunion qui signale pour que son activité soit suspendue et qu’il soit expulsé de la salle, le reste des participants peut collaborer à cette tâche de maintien de l’appel vidéo.

Les deux fonctionnalités se répandent déjà par tous les comptes utilisateurs de l’application et ne devrait pas tarder à être accessible à tous. Avec cela, Zoom fait un autre pas en avant en termes de sécurité et de confidentialité de vos appels vidéo et continue de renforcer un service qui, à ce jour, reste l’un des plus populaires du marché.

Via | Phonearena

