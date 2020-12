La croissance de Zoom il a explosé cette année à la suite de la pandémie de COVID-19. Dans un monde où le télétravail se développe et où les réunions en face à face diminuent, l’application de la visioconférence a dépassé ses propres limites. Les actions de la société ont augmenté de plus de 500% ces derniers mois. En ce sens, il est prêt à profiter de la croissance pour promouvoir d’autres services tels que e-mails et calendriers. Vous y arriverez?

Selon The Verge, Zoom vous travaillez déjà seul courriel Web. Le développement du nouveau produit serait bien avancé, ce qui permettrait de commencer les tests dès l’année prochaine. L’application de calendrier, en échange, serait toujours vert. On ne sait pas si le développement a déjà commencé, bien que cela fasse partie des plans à long terme de l’entreprise.

La stratégie de Zoom pourrait se rapprocher. Bien que la pandémie ait marqué un avant et un après dans la manière de travailler, l’exécution de tâches à distance – et même la réunion – restera dans de nombreux domaines. Cependant, avec l’arrivée de la nouvelle norme, la vidéoconférence est susceptible de décliner. Désormais, aller concurrencer sur un marché dominé par deux géants de l’informatique comme Google et Microsoft ce n’est peut-être pas une tâche facile.

Zoom a une tâche très difficile à accomplir

Il ne faut pas oublier que Redmond Technology et Menlo Park proposent une large gamme de services et d’applications commerciales comprenant le courrier, le calendrier et la vidéoconférence. Microsoft, pour sa part, n’a pas tremblé lorsqu’il s’agit d’inclure Les équipes dans le package Office 365, un jeu qui a frappé fort Mou. Google a transformé G Suite; maintenant c’est Espace de travail pour atteindre plus de clients corporatifs.

Avant la pandémie de coronavirus, précisément en décembre 2019, Zoom avait à peine 10 millions d’utilisateurs. Suite à la crise sanitaire mondiale, en avril de cette année, ce nombre est passé à 300 millions. La vérité est que ces temps de prospérité sont loin de se prolonger dans le temps, nous avons déjà vu comment d’autres géants, en d’autres temps, ont fait confiance et sont tombés. La stratégie de Zoom sera-t-elle puissante? Seul le temps dira.