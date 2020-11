Se rapprochent des dates qui, dans les circonstances actuelles, vont être assez compliquées, et Zoom l’a réalisé et a pris une mesure qui est sans aucun doute la bienvenue. De ce côté de l’Atlantique, il reste encore environ un mois avant que nous commençons tous à être très nerveux avec les préparatifs du festival des déjeuners et dîners que Noël nous apporte chaque année, mais si nous traversons l’étang, nous constatons que donc Avec seulement 11 jours avant le 26 novembre, et avec lui, l’une des vacances les plus emblématiques de la culture américaine: Thanksgiving.

Dans la situation actuelle aux États-Unis, avec un Trump sortant qui semble plus soucieux de contester le processus électoral que de gouverner le pays et de protéger ses citoyens, c’est n’importe qui devine ce qui va se passer dans onze jours. Reverrons-nous jamais les images traditionnelles des embouteillages sans fin? Les familles pourront-elles se rencontrer sans aucune limite de participants? Et, même si les autorités le permettent, que fera la population? Allez-vous profiter du fait que vous pouvez le faire pour le faire ou, au contraire, et de manière préventive, adopterez-vous des mesures d’autoprotection comme éviter les rencontres familiales nombreuses?

En pensant dans ce second cas, dans celui des petits groupes et donc des familles qui ne pourront pas se rassembler autour de la dinde, Zoom a décidé d’éliminer temporairement, entre minuit le 26 et jusqu’à l’aube du 27, la limitation de 40 minutes pour les réunions virtuelles dans le service, une mesure que l’entreprise a annoncée via son compte Twitter avec ce message. De cette façon, des réunions de famille et des groupes d’amis peuvent être établis qui durent toute la journée, pour célébrer ensemble une date aussi importante.

En guise de remerciement à nos clients, nous lèverons la limite de 40 minutes pour toutes les réunions dans le monde de minuit HE le 26 novembre à 6 h HE le 27 novembre afin que vos réunions de famille ne soient pas interrompues. ❤️🏡 #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG – Zoom (@zoom_us) 10 novembre 2020

La restriction de 40 minutes et donc son élimination pour Thanksgiving, n’affecte que les comptes Zoom gratuits, pas les comptes payants. Et comme c’est précisément dans l’environnement domestique et privé où il y a une plus grande présence de comptes gratuits, il est vraiment apprécié que Zoom ait décidé d’éliminer cette limitation. Une action qui, en plus, aide à assainir un peu son image après un 2020 plein de succès, oui, mais aussi de problèmes de sécurité, de mauvaises décisions, de corrections par la force et de plaintes des régulateurs.

Comme je l’ai mentionné au début, cette mesure sera appliquée de l’entrée le 26 jusqu’au petit matin du 27 novembre. Cependant, si Zoom a un peu de bon sens, nous verrons très probablement des actions similaires prises à Noël, spécifiquement les 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier 2021. Cependant, j’imagine que cela dépendra très directement de la capacité dont ils disposeront pour adapter leur infrastructure à l’immense volume de trafic que cette mesure peut entraîner. J’imagine que Thanksgiving vous aidera à tester vos systèmes et à faire les chiffres.