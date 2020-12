L’application d’appel vidéo populaire envoie son cadeau particulier aux utilisateurs.

Écrit par María Veiga en Zoom

Ce Noël sera très différent de tout autre que nous avons vécu, nous le savons. Les restrictions de mobilité et le nombre limité de personnes pouvant se rencontrer à domicile signifieront que de nombreuses familles devront rechercher des méthodes alternatives pour se sentir aussi proches que possible à de telles dates intimes.

Les appels vidéo constituent une excellente alternative pour pallier l’absence de proximité physique. Il existe actuellement de nombreuses options (Google Meet, WhatsApp, Skype ..), mais l’une des plus populaires de ces dernières dates, Zoom, il a décidé augmentez votre limite de 40 minutes par appel dans la version gratuite de l’application et ainsi faciliter la tâche de vos utilisateurs pour passer des appels vidéo sans se soucier de la durée.

Savoir plus: Zoom: ce que c’est et comment créer des réunions de groupe ou des appels vidéo

La mesure prise par Zoom a une portée globale et il sera efficace dans différents délais:

De 10:00 le 17 décembre à 06:00 le 19 décembre Entre 10:00 le 23 décembre et 6:00 le 26 décembre Du 30 décembre à 10:00 au 2 janvier à 06h00.

Ils oublient les trois rois en Espagne

Pour activer cette promotion, l’utilisateur qui possède la version gratuite de Zoom ne doit rien faire. L’application elle-même lèvera sa restriction de 40 minutes maximum sur les appels de trois participants ou plus automatiquement.

Bien que la mesure soit évidemment centrée sur tout le monde et entrer dans les particularités de chaque pays est compliqué, pour l’Espagne, nous manquons un clin d’œil à un jour aussi important que celui de la fête des mages la nuit du 5 janvier au 6 janvier. Dans tous les cas, il sera actif pendant les jours cruciaux tels que Veille de Noël, Noël, nouvel an et nouvel an.

Nous vous rappelons également qu’à partir de Zoom, il est possible d’enregistrer des appels vidéo (ici nous vous expliquons comment), une fonctionnalité qui peut être importante pour conserver un bon souvenir de Noël.