L’application d’appel vidéo de Zoom sera plus utile ce Noël grâce à supprimer la principale pénalité pour les comptes gratuits: la limite de 40 minutes. La société derrière l’application d’appel vidéo annulera ladite limite pour trois sections en décembre et janvier.

Noël nous attend plus conscients de l’ordinateur que de la table, pas en vain les conditions sanitaires rendent les réunions à distance plus sûres que les réunions en face à face. Compte tenu de la situation causée par le coronavirus, une grande partie des opérateurs ont des promotions de Noël où ils donnent des concerts à leurs utilisateurs. Et les entreprises d’appels vidéo éliminent également les limites, comme c’est le cas avec Zoom: les comptes gratuits pourront passer des appels vidéo sans limites aux dates les plus importantes.

Appels vidéo Zoom illimités sur les comptes gratuits

Les applications d’appel vidéo seront à nouveau les stars ce Noël, tout comme cela s’est produit pendant la détention. Et Zoom est sur le podium de ces applications: l’entreprise a vu son utilisation monter en flèche. Être au courant de L’application sera indispensable pour de nombreux téléphones portables et ordinateurs, Zoom a décidé d’avoir un geste avec les utilisateurs de ses comptes gratuits en éliminant le principal inconvénient: les 40 minutes.

Jusqu’à présent, il était possible d’établir une communication de groupe (jusqu’à 100 personnes) sans frais, mais il fallait quittez la pièce et créez-en une nouvelle toutes les 40 minutes si l’organisateur avait un compte gratuit. Cette limite ne sera pas éliminée pour toujours, mais pendant des jours et des heures très spécifiques:

Du 17 au 19 décembre. De 16h00 à 12h00 en Espagne.

Du 23 au 26 décembre. De 16h00 à 12h00 en Espagne.

Du 30 décembre au 2 janvier. De 16h00 à 12h00 en Espagne.

L’élimination de la limite de 40 minutes sera globale, comme spécifié par Zoom sur son site Internet. Et vous n’avez rien à faire pour obtenir l’avantage – l’appel vidéo ne s’arrêtera tout simplement pas tant que l’hôte ne le fermera pas.

