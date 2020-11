Vous allez adorer le design de ce couteau dans le meilleur style One Piece

One Piece est l’un des anime les plus populaires de tous les temps, et bien que sa grande finale soit très proche, de nombreux fans du monde entier continuent de rendre hommage à leurs personnages préférés. À tel point qu’à ce jour, nous avons réussi à voir de grands exploits et aussi dessins quelque peu fous utilisant des couteaux de boucher comme croquis.

C’est comme ca! Si tu es amateur d’art culinaire et collectionneur naturel, Nous vous disons qu’un adepte en particulier a conçu un ensemble de couteaux où il montre principalement Luffy simulant les fonctionnalités à la perfection et maintenant il nous ravit avec un Hommage à Zoro vraiment génial.

L’artiste bien connu dans le Plateforme Reddit comme jacklesdouglas, a publié une photo montrant le design de l’un des personnages principaux de One Piece à travers la lame d’un couteau.

Lame Roronoa Zoro que j’ai peinte et sculptée récemment (strictement ornementale) Merci d’avoir regardé 😊 de OnePiece

Comme vous pouvez le voir, cette fois, le lauréat est le épéiste Zoro, montrant une partie du visage du personnage avec un combinaison de couleurs assez particulière, parmi eux se démarquent: le vert et certaines nuances de bleu, résultant en un design équilibré et admirable.

Auriez-vous ce couteau dans votre collection One Piece?

