One Piece: Zoro et Nami blessés

Vous n’avez pas besoin d’être un expert pour savoir que One Piece a quelque chose qui le rend spécial, ses personnages. Il existe une grande variété de guerriers pirates avec caractéristiques et personnalités très différentes, ce qui lui donne cette touche authentique qui aide les téléspectateurs à s’identifier à chacun d’eux, même dans leurs styles.

Certains des plus aimés sont Zoro et Nami, qui ont des designs très intéressants qui les rendent uniques. Cependant, un artiste Reddit nommé Grimcoyote a osé se produire quelques fan arts des deux personnages avec un style d’art que nous n’avons jamais vu auparavant. Dans les informations suivantes, vous pouvez voir à quel point ils ont été formidables.

«Pirate Hunter & Cat Burglar» (par moi @akimillustrates sur Instagram + Twitter pour célébrer le grand 1000) de r / OnePiece

Les illustrations se caractérisent par une gamme de tons de couleur, dans le cas de Zoro, tout est vert, tandis que dans celui de Nami, tout orange. La chose frappante à propos de ces la refonte est qu’ils sont complètement différents aux originaux et cela le rend encore plus étonnant. N’oubliez pas que vous pouvez également voir à quoi ressembleraient Sanji et Zoro de One Piece s’ils étaient membres du Yakuza.

Savoir plus: Le pack d’autocollants Zoro que tous les fans de One Piece aimeraient avoir sur WhatsApp

Autres objets One Piece que vous aimerez