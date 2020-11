Voici à quoi ressemblent les chapeaux de paille dans Wano

Il y a quelques jours, nous parlions de l’importance d’introduire l’arc Wano dans One Piece pour Eiichiro Oda, et des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas le faire auparavant. De plus, cette esthétique a assez plu aux adeptes, et De nombreux illustrateurs dédient des pièces à leurs personnages préférés.

Et comme on sait que vous êtes nombreux à chercher ce type de fanarts, nous allons aujourd’hui vous montrer deux illustrations de Luffy et Zoro, le duo imparable des mers de One Piece. De plus, tous deux vêtus de costumes typiques de l’époque médiévale japonaise, armés de katanas, vêtus de kimonos et portant des queues de cheval de samouraï.

Style d’art Wano Zorro et Luffy. L’artiste est mentionné (pas fait par moi). de OnePiece

Les illustrations sont de McNallyDraw, un artiste Instagram qui a partagé ces dessins avec la communauté la plus pirate. En plus des personnages eux-mêmes, l’artiste a capturé un arrière-plan de l’esthétique japonaise.

