Le MediaTek Dimensity 720 a été présenté en juillet comme un processeur 5G de milieu de gamme et c’est maintenant que les téléphones portables avec lui à l’intérieur commencent à apparaître. Aujourd’hui le OPPO K7x, le Vivo S7e sont arrivés et c’est maintenant au tour de ZTE, avec son nouveau ZTE Blade 20 5G.

Le ZTE Blade 20 5G est un nouveau mobile 5G pas cher, qui ne doit pas être confondu avec d’autres lancements de maison récents portant le même nom, tels que le ZTE Blade 20 Smart, le ZTE Blade V2020 ou le ZTE Blade V2020 5G. Voyons ce qu’il nous offre.

Fiche technique ZTE Blade 20 5G

ZTE Blade 20 5G

écran

Écran LCD de 6,52 pouces

HD +

Dimensions et poids

165 x 88,9 x 9,75 mm

Processeur

MediaTek Dimensity 720

RAM

6 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

8 MP

Caméra arrière

16 MP f / 2,2

8 MP f / 1,8 UGA

2 MP f / 2,4 bokeh

Batterie

4 000 mAh

Système opératif

Android 10

Mifavor 10.5

Connectivité

5G

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.1

USB-C

Radio FM

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

191 euros pour changer

Un nouveau mobile 5G pas cher

ZTE poursuit sa série de lancements Blade 20 avec une combinaison qu’il n’avait pas utilisée jusqu’à présent: le MediaTek Dimensity 720. Le terminal est quelque peu modeste à certains égards, surtout si on le compare avec d’autres terminaux lancés aujourd’hui avec le même SoC, comme l’OPPO K7x, qui coûte le même prix mais sur le papier monte de meilleurs composants.

L’avant du ZTE Blade 20 5G est dominé par l’écran, qui est un panneau LCD avec une diagonale de 6,52 pouces et résolution HD +. Au milieu de l’écran se trouve l’encoche en forme de goutte, dans laquelle se trouve l’appareil photo pour les autoportraits avec une résolution de 8 mégapixels.

Derrière, le ZTE Blade 20 monte un triple caméra dans un module rectangulaire. Nous avons un capteur principal de 16 mégapixels et une ouverture f / 1,8, un grand angle de 8 mégapixels f / 2,2 et un troisième capteur de 2 mégapixels pour le calcul de la profondeur nécessaire aux portraits.

Le ZTE Blade 20 est un mobile à mi-chemin entre l’entrée de gamme et le milieu de gamme, mais au moins il bénéficie d’une connectivité 5G via le Dimensity 720 par MediaTek. Il est accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Concernant la batterie, nous avons une capacité de 4 000 mAh, sans mentionner s’il prend en charge tout type de charge rapide. Le terminal intègre le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, prend en charge la radio FM et est lancé avec Android 10 avec la couche Mifavor 10.5 sur le dessus.

Versions et prix du ZTE Blade 20 5G

Le ZTE Blade 20 5G a été annoncé pour le moment en Chine, où il sera mis en vente dans les couleurs bleu et gris et une seule configuration de RAM et de stockage, pour 1499 yuans, environ 191 euros pour changer actuel.

