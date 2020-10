Il y a trois ans, nous connaissions le ZTE Blade A3 et plus récemment le ZTE Blade A3 Prime, un téléphone un peu basique mis en vente pour 99 dollars ou 88 euros à l’échange. Quelques mois plus tard, ZTE frappe à nouveau avec un terminal très basique, le ZTE Blade A3Y, pour environ 42 euros à changer.

Avec ce prix, il faut s’attendre à ce que le ZTE Blade A3Y soit un terminal du plage d’entrée la plus élémentaire, même si au moins il inclut une version standard d’Android 10 et non d’Android Go, en plus d’incorporer un lecteur d’empreintes digitales et 32 ​​Go de stockage, ce qui est toujours apprécié.

Fiche technique ZTE Blade A3Y

ZTE Blade A3Y

écran

LD 5,5 ”

HD +

Dimensions et poids

146 x 71 x 9,7 mm.

162 g.

Processeur

Helio A22

RAM

2 Go

Espace de rangement

32 Go

Caméra frontale

5 MP

Caméra arrière

8 MP

Tambours

2660 mAh amovible

Système opératif

Android 10

Connectivité

LTE

Wi-Fi ac

Bluetooth 4.2

USB-C

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

42 euros à changer

Bon marché, basique et avec assez de Yahoo!

Le ZTE Blade A3Y pourrait être défini comme un mobile triple B: pas cher, basique et avec beaucoup de Yahoo !, et c’est une version spéciale pour l’opérateur américain Yahoo! Mobile. Par conséquent, il est lancé seulement en violet, tandis que le ZTE Blade A3 Prime est arrivé en gris. Le plus drôle, c’est qu’étant presque le même téléphone que le Blade A3 Prime, son prix est de moitié.

Nous avons un téléphone très simple, avec Helio A22, 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage et un écran LCD avec ses cadres supérieurs et inférieurs à vie, sa diagonale de 5,5 pouces et sa résolution HD +. Le terminal monte une batterie de 2660 mAh qui peut être retirée en retirant le couvercle arrière, comme au bon vieux temps.

Pour la photographie, le ZTE Blade A3Y comprend un Caméra frontale de 5 mégapixels et arrière de 8 mégapixels. Fait intéressant, il n’a pas de double appareil photo, mais il a un double flash, pour des photos «plus lumineuses et plus vibrantes».

Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un terminal assez basique, il est apprécié que le lecteur d’empreintes digitales (à l’arrière) et qu’un connecteur USB-C est utilisé pour le chargeur, en plus d’utiliser la version standard d’Android 10 au lieu d’Android Go. Le mobile est livré avec un bon nombre d’applications de Yahoo! Pre installé.

Versions et prix du ZTE Blade A3Y

Le ZTE Blade A3Y est disponible aux Etats-Unis sous l’opérateur Yahoo! Mobile. Son prix officiel est de 49 $ (42 euros à changer) et une seule configuration et couleur, le violet caractéristique de Yahoo !.

