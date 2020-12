ZTE ne cesse de nous confondre avec son catalogue de produits après le lancement du ZTE Blade V2021 qui, par son nom, pourrait bien être le renouvellement du ZTE Blade V2020 que l’on connaissait en août, bien qu’il présente de nombreux changements comme, par exemple, l’arrivée de la connectivité 5G.

Le ZTE Blade V2021 est un nouveau mobile 5G pas cher Cela inclut le MediaTek Dimensity 720 et une batterie de 4000 mAh, une bonne quantité de RAM et un prix assez ajusté, qui commence à un peu plus de 100 euros à l’échange.

Fiche technique ZTE Blade V2021

ZTE Blade V2021

écran

Écran LCD de 6,52 pouces

HD +

Dimensions et poids

165,9 x 75,8 x 8,9 mm

188 g.

Processeur

MediaTek Dimensity 720

RAM

4/6 Go

Espace de rangement

64/128 Go

Caméra frontale

8 MP

Caméra arrière

48 MP f / 1,79

8 MP UGA

Bokeh de 2 MP

Batterie

4 000 mAh

Système opératif

Android

Connectivité

5G

Wifi

Bluetooth

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

125 euros pour changer

Un nouveau mobile 5G pas cher

La série Blade de ZTE continue de croître. Dans la catégorie des mobiles 5G, le nouveau ZTE Blade V2021 est parmi les moins chers, encore plus que le ZTE Blade V2020 5G, même si en retour il réduit les avantages de certaines de ses caractéristiques.

Parmi les atouts du ZTE Blade V2021 se trouvent le processeur Dimensity 720 par MediaTek, qui offre une connectivité 5G, ainsi que de bonnes capacités de mémoire et de stockage pour sa gamme, avec deux versions: une avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et une autre avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, toutes deux avec Prise en charge de la carte microSD.

D’autres aspects du terminal reçoivent une certaine rétrogradation par rapport à d’autres ZTE Blade, tels que l’écran. C’est un panneau LCD, avec une diagonale de 6,52 pouces et résolution HD +. La caméra frontale n’est pas perforée comme dans les autres ZTE Blade, mais une encoche en forme de goutte de toute vie est incluse.

Pour la photographie, le ZTE Blade V2021 comprend un appareil photo frontal de 8 mégapixels et un triple caméra, au fond de. Il s’agit d’un capteur de 48 mégapixels et d’une ouverture f / 1,79, d’un super grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait.

Quant à la batterie, nous avons un Capacité de 4000 mAh sans aucun type de charge rapide (c’est 10W). Le terminal n’a pas NFC, mais il a une prise casque et un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière.

Versions et prix du ZTE Blade V2021

Le ZTE Blade V2021 a été officiellement annoncé en Chine, où il peut déjà être réservé en deux versions avec 4 et 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage et dans les couleurs argent, bleu et gris. Voici leurs prix officiels:

ZTE Blade V2021 4 + 64 Go: 999 yuans, environ 125 euros à changer.

ZTE Blade V2021 6 + 128 Go: 1 399 yuans, environ 175 euros à changer.

