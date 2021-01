ZTE a annoncé ses propres écouteurs entièrement sans fil, ou TWS, au CES 2021, le nouveau ZTE LiveBuds, avec annulation du bruit ambiant, résistance à l’eau, autonomie de 20 heures et faible latence.

Les débuts de ZTE dans les écouteurs TWS sont des écouteurs bon marché, pour un peu moins de 40 euros, Bluetooth 5.0, léger et compact, à emporter partout et compatible avec Android et iOS.

Fiche technique ZTE LiveBuds

ZTE LiveBuds

DIMENSIONS ET POIDS

Écouteur: 4 grammes

TYPE

Intra-auriculaire sans fil

CONNEXION

Bluetooth 5.0

COMPATIBILITÉ

iOS et Android

AUTONOMIE

Boîtier: 550 mAh

CHARGEMENT DU BOITIER

USB type C

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Annulation du bruit environnemental (ENC)

Contrôle tactile

IPX4

PRIX

39,90 euros

Casque avec annulation du bruit ambiant

Les ZTE LiveBuds sont des écouteurs TWS avec ENC, ou annulation du bruit ambiant. Pour ce faire, il utilise deux microphones haute définition dans chaque oreillette et le support de la puce pour atteindre jusqu’à 90% du bruit ambiant, tout en écoutant toujours des voix humaines.

Ce sont des écouteurs avec une connectivité Bluetooth 5.0 et une faible latence grâce au codec AAC et à la synchronisation audio et vidéo lors du visionnage de films. Comme les autres écouteurs TWS, les LiveBuds ZTE incluent contrôle tactile– Une touche pour jouer et une double touche pour utiliser l’Assistant ou raccrocher un appel.

Chaque écouteur, qui ne pèse que 4 grammes, comprend une batterie capable de supporter 4 heures de lecture sur une seule charge. Le boîtier de charge comprend une batterie d’une capacité de 550 mAh qui ajoute 16 heures d’autonomie supplémentaire. Autrement dit, en unissant vos forces, vous pouvez atteindre 20 heures de lecture. Les écouteurs sont certifiés IPX4 contre l’eau et les éclaboussures.

Versions et prix de ZTE LiveBuds

Les écouteurs sans fil ZTE LiveBuds sont maintenant disponibles à l’achat sur le site officiel de ZTE. Son prix officiel est 39,90 euros et ils sont disponibles dans une seule couleur (noir).

