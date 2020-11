Bien que les smartphones continuent d’être l’une des pierres angulaires de notre société, il ne fait aucun doute que les wearables et autres accessoires à usage complémentaire continuent de gagner de plus en plus de présence. Quelque chose qui conduit l’offre à devenir plus large et plus compétitive, avec l’arrivée de modèles tels que le nouveau ZTE Watch Live, qui visent à casser le marché avec une smartwatch avec un prix d’entrée et des fonctionnalités premium.

En commençant par son format, on trouve un écran TFT 1,3 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels qui laisse une fois de plus derrière le design classique du cadran circulaire pour un boîtier rectangulaire, mieux optimisé pour une utilisation tactile. Bien que sa taille n’enlève pas de sorte qu’il conserve un poids assez léger, il il atteindra à peine 35,7 grammes; et une structure solide assez résistante, soutenue par d’autres certifications de résistance à la poussière et à l’eau IP68.

Et c’est que cette smartwatch est conçue principalement pour le public sportif, avec jusqu’à 12 programmes sportifs préinstallés Découvrez quels sont les modes communs tels que la marche et la course à pied, et des modes plus spécifiques tels que le ski, la natation, le vélo ou le saut, entre autres.

Autres fonctions à mettre en évidence, en plus des fonctions habituelles pour afficher les notifications, les alertes de mouvement, la surveillance du sommeil et du rythme cardiaque ou le pouvoir d’agir comme un déclencheur à distance, la ZTE Watch Live intègre la mesure de la saturation en oxygène dans le sang, une fonctionnalité très demandée parmi les derniers modèles, et généralement reléguée aux modèles premium plus chers.

Bien que sans aucun doute le point auquel cette smartwatch se démarque soit sans aucun doute son autonomie, prometteuse une durée de vie allant jusqu’à 21 jours sur une seule charge. Un chiffre qui, en plus d’être extrêmement élevé pour ce type d’appareil, s’imposerait comme l’un des plus élevés disponibles, concurrençant directement l’Amazfit.

Disponibilité et prix

Actuellement disponible en pré-achat sur le site officiel de la marque, la ZTE Watch Live commencera à être distribuée à partir du 3 décembre à un prix extrêmement bon marché de seulement 229 yuans, environ 29 euros pour changer. Malheureusement, pour le moment, il semble que sa disponibilité sera limitée exclusivement au marché chinois, même si, comme nous l’avons vu avec d’autres produits précédents, il y aurait encore de la place pour son arrivée future sur le marché international.