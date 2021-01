T

ed Cruz a été critiqué pour avoir dénoncé la décision de Joe Biden d’annuler le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris de 2016 pour lutter contre le changement climatique.

À la suite de l’inauguration à Capitol Hill mercredi, M. Biden a publié 17 décrets, annulant certaines des politiques appliquées par son prédécesseur Donald Trump, y compris la décision controversée de se retirer de l’accord multilatéral.

Le traité international est considéré comme le plus grand effort mondial pour freiner le changement climatique, qui vise à limiter le réchauffement climatique «bien en dessous» de 2C par rapport aux niveaux préindustriels.

M. Cruz, qui a soutenu les affirmations de M. Trump selon lesquelles l’élection a été «volée» par les démocrates, a tweeté: «En rejoignant l’Accord de Paris sur le climat, le président Biden indique qu’il s’intéresse plus aux opinions des citoyens de Paris qu’aux emplois des citoyens. de Pittsburgh.

«Cet accord n’affectera guère le climat et nuira aux moyens de subsistance des Américains.»

Le tweet de M. Cruz a suscité des critiques pour avoir indiqué que la résurgence de l’accord ne profitera qu’aux résidents de la capitale française, bien qu’il s’agisse d’un traité multinational.

Parmi ceux qui ont lancé le tweet du républicain, il y avait le maire de Pittsburgh, Bill Peduto, et la militante écologiste Greta Thunberg, qui ont tweeté sarcastiquement: «Je suis si heureux que les États-Unis aient finalement rejoint l’Accord de Pittsburgh. Nous saluons le retour!”

La membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a également répondu au tweet de M. Cruz en déclarant: “Question rapide: pensez-vous également que la Convention de Genève concernait les opinions des citoyens de Genève?”

Les commentaires de M. Cruz interviennent alors que M. Biden continue d’apporter un certain nombre de changements, notamment une augmentation des mesures contre les coronavirus pour lutter contre la pandémie.

Le coronavirus a coûté la vie à plus de 406000 personnes selon l’Université Johns Hopkins, et on pense que M. Biden est sur le point de signer 10 décrets pour lutter contre la croissance généralisée du virus.

Le coordinateur du groupe de travail Covid-19 de M. Biden, Jeff Zients, a déclaré aux journalistes que sous M. Trump, il n’y avait pas de stratégie claire au niveau fédéral.

“Alors que le président Biden entre en fonction aujourd’hui, tout change”, a-t-il déclaré.

L’administration Trump a été largement critiquée pour son approche de la gestion de la pandémie.

“Le peuple américain mérite une réponse urgente, robuste et professionnelle à la crise économique et sanitaire croissante provoquée par l’épidémie de coronavirus (Covid-19)”, a indiqué une introduction au plan.

Leur objectif est de donner 100 millions de doses de vaccin d’ici la fin avril et de rouvrir en toute sécurité les écoles dans les 100 jours.

Les installations communautaires et les stades deviendront également des centres de vaccination et il y aura un mandat pour s’assurer que ceux qui se trouvent sur la propriété du gouvernement fédéral sont à distance sociale et portent des masques.